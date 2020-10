Sette ore in coda per fare i tamponi. Passano i giorni e, nonostante il raddoppio del punto tamponi, la situazione continua a peggiorare. Nel fine settimana, la coda delle auto per sottoporsi all’esame per accertare la positività al Covid, partiva da via Raffaello Sanzio per, poi, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti