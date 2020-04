SETTIMO. Caos in ospedale: i sindacati presentano un esposto ai Nas

È caos in ospedale e i sindacati prendono carta e penna e scrivono un esposto ai Nas per segnalare tutte le problematiche presenti all’interno della struttura. L’ultima in ordine di tempo riguarda gli spogliatoi e la gestione delle divise sporche, utilizzate dai sanitari durante il turno.