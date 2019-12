SETTIMO. Buon Natale a noi

Buon Natale a noi che scriviamo, perché per i “veci” questo è il trentesimo Natale insieme, su quello che consideriamo il “Nostro” giornale. Bambini, ragazzi, uomini… la strada è stata lunga, che altri Natali ancora ci vedano in viaggio assieme. Buon Natale a chi come noi sa ancora sorridere delle cose semplici. Buon Natale a chi si accorge, almeno ogni tanto, del prossimo, soprattutto di chi ha più bisogno. Non sempre è necessario andare lontano, basta guardarsi attorno. Buon Natale alle sardine, al popolo viola, ai girotondi, ai vaffaday e a tutti quelli che hanno tentato o tentano, in buona fede, di cambiare le cose in meglio. Buon Natale a chi ci governa da vicino o da lontano: non è un lavoro tanto facile, tutti speriamo, e crediamo, lo possano svolgere al meglio. Buon Natale, quindi, a Elena Piastra e alla sua squadra, gatte da pelare ne hanno più d’una, una alla volta le peleranno tutte. Buon Natale a chi non getta la spazzatura nella strada per poi lamentarsi della sporcizia e buon Natale a chi non lascia inutilmente il motore acceso. Buon Natale a tutti i buoni cittadini, perché sono tanti coloro che non imbrattano, non rompono, non fanno cagare il cane sul marciapiede o, quantomeno, puliscono. Buon Natale anche a chi non spreca, e Buon Natale, soprattutto, a chi pensa che il benessere di un territorio, di una comunità e della città dipenda da sé stesso prima che dagli altri.

Buon Natale a chi, ogni tanto, si guarda nello specchio, trova qualche difettuccio ed evita di pensare che il torto sia sempre, soltanto altrui.

Buon Natale a Gesù Bambino, del resto è lui che festeggiamo: capitasse sulla terra adesso, o scapperebbe indietro, o chiamerebbe rinforzi, un fratello, una sorella, oppure suo papà che almeno sulla carta è uno che la sa lunga. Qualcuno, insomma, in grado di dargli una mano a tirarci fuori dai guai in cui ci siamo messi.

Buon Natale, infine, a tutti voi che ci leggete e ci date fiducia, alle vostre famiglie, ai vostri bambini. Buon Natale al futuro.

