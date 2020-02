SETTIMO. Borrini lascia la Lega e attacca: “La sezione settimese è schiava dei personalismi e povera di proposte politiche”

Carissime e carissimi Amici,

vi scrivo questa lettera per comunicarvi la mia decisione irrevocabile di uscire da Lega Settimo e di entrare nel Gruppo Misto del Consiglio Comunale, per meglio rappresentare i cittadini che mi hanno votato e che hanno creduto in me, in quanto non mi identifico più con la linea politica della sezione.

Si tratta di una decisione non certamente improvvisa, maturata in questi ultimi mesi durante i quali ho gradualmente ridotto la mia partecipazione alle iniziative di partito. Il mio malessere perdura da tempo: l’imbarbarimento del linguaggio e l’inasprimento dei rapporti umani all’interno della sezione, hanno determinato il progressivo sfaldamento dello spirito di appartenenza e comunità nel quale mi sono sempre identificato. Troppe ed incolmabili le distanze che ormai da tempo si frappongono tra me, i colleghi consiglieri e il direttivo della sezione.

Gli atteggiamenti e le parole del segretario Cernusco, avuti nei miei confronti, dimostrano che non vi è interesse a coltivare alcuna forma di dialogo e di confronto interno, al fine di trovare un accordo per risolvere la situazione, né che siano state minimamente comprese le ragioni del mio malessere e disaffezione che stavo covando.

Mi sono sempre sentito onorato di aver contribuito a far crescere la nostra sezione, ho sempre fatto il mio dovere da Consigliere Comunale, dando il mio contributo, piccolo o grande che sia stato, per il bene del Partito e di Settimo Torinese, sacrificando il mio tempo, i miei affetti, le mie amicizie e la mia famiglia.

Questo l’ho fatto con grande convinzione e abnegazione, almeno fino a quando il nostro segretario Cernusco ha deciso di intraprendere una scelta correntizia ed essere soltanto il segretario di una parte della Lega. Se un Segretario non riesce più a difendere l’operato di un consigliere che porta idee nuove e dare nuove soluzioni per ricucire gli evidenti “strappi” all’interno dello stesso, allora non può più essere più tale.

Continuerò comunque ad essere un sostenitore della Lega Salvini Premier, portando avanti le idee del mio partito, così come continuerò ad impegnarmi alacremente per la mia città.

La politica con la P maiuscola deve fare marcia indietro, tornare a parlarsi e a trovare soluzioni per il futuro di Settimo. Ho voglia di far politica per il bene della città e scegliendo di entrare nel Gruppo Misto credo di poter fornire un supporto di idee per il bene comune.

Non è più possibile per me, fare politica in una sezione che da troppo tempo si trascina in una lunga catena di azioni e situazioni tendenti al posizionamento personale.

Tanti i motivi di disagio a fronte della mia scelta, la scarsità di proposte politiche è evidente, la sezione è vissuta non più come un luogo di confronto in cui selezionare idee e uomini migliori per il bene comune, ma come un luogo in cui la prova muscolare fatta di votazioni da parte di un gruppo di lavoro prevaricatore è l’unico dogma a cui far riferimento.

Nell’ultimo mese sono stato molte volte in disaccordo con le decisioni prese dalla sezione, ma ho sempre rispettato il volere della maggioranza, fino a quando mi sono reso conto che, non mi consentivano più di lavorare serenamente con il mio gruppo di lavoro, in quanto vittima di un sistematico e arido ostruzionismo interno.

Di fatto sono prevalsi il personalismo, il tatticismo, il ‘nuovismo’ politico del dire le cose piuttosto che la responsabilità di farle; le logiche di un gruppo di persone disfattiste e prevaricatrici in cui non mi riconosco più. Tutto ciò è stato reso possibile dal fatto che il Segretario non abbia mai deciso di prendere una posizione chiara e risolutiva su quanto stava accadendo, permettendo che prevalesse il condizionamento degli eventi da parte di pochi, piuttosto che ribadire l’insostituibile necessità del principio di condivisione e di partecipazione dei molti.

Certo di aver compiuto la scelta più coerente con le mie convinzioni, e con le idee politiche per le quali mi avete eletto, spero possiate comprendere le ragioni di questa mia decisione e continuare ad avere il vostro appoggio e calore che mi avete dimostrato fino ad ora.

Antonio Borrini

Commenti