SETTIMO. Borrini: “Da Piastra chiacchiere buone per i babbei”, Maggioranza: “Serve rispetto per chi ci ha votato!”

È uno scontro durissimo quello sul Documento Unico di Programmazione che mette di fronte maggioranze e opposizione in un duello all’ultimo “sangue”.

Parte la sindaca Elena Piastra, raccontando quanto fatto o impostato in questi mesi: a partire dal progetto definitivo per la passerella, passando per la nuova gara per il [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti