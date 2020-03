SETTIMO. Assembramento alla Città Commerciale Piemonte, 30 denunciati

La polizia locale di Settimo Torinese ha denunciato trenta persone per assembramento non autorizzato alla Città Commerciale Piemonte, in via Torino. “I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno nei prossimi giorni e l’ordine di servizio è di applicare la massima severità, ne va della salute di tutti”, fanno sapere dall’amministrazione comunale che ha deciso di utilizzare anche la protezione civile per i controlli sul territorio legati al Coronavirus, in ausilio a carabinieri e agenti della polizia locale.

