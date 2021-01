SETTIMO. Arrivano nuove telecamere nei luoghi più critici della città

Sono in arrivo nuove telecamere in città per tutelare la sicurezza dei settimesi. Il comune di Settimo Torinese, infatti, al fine di garantire la tutela dell’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastando episodi di microcriminalità ed atti di inciviltà è dotato di una infrastruttura di videosorveglianza dislocata nei punti [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti