SETTIMO. Arrivano i Nas in ospedale, indaga la Procura di Ivrea

Dopo tante parole e polemiche anche la Procura di Ivrea ha scelto di vederci chiaro e ieri pomeriggio ha inviato il nucleo dei Nas dei Carabinieri presso l’ospedale di Via Santa Cristina. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno perlustrato la struttura e acquisito documenti.

Un fascicolo (per ora senza indagati), proprio sul tema, è stato da poco aperto dal procuratore Giuseppe Ferrando, all’interno c’è un’informativa inviata dai Carabinieri di Settimo che contiene una lettera scritta dalla Sindaca Piastra, il 6 aprile, a Saapa (che gestisce l’ospedale), AslTo4, Regione e Prefettura.

Proprio ai Nas, invece, qualche giorno fa, avevano scritto i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, denunciando una serie di carenze: i numeri dei contagiati non comunicati, l’utilizzo di mascherine, in cotone, non a norma, fino a metà marzo e le dimissioni di pazienti (poi rivelatisi positivi) senza sottoporli al tampone. Sono queste alcune delle questioni che la Procura di Ivrea dovrà accertare nelle prossime settimane.

