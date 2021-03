SETTIMO. Arriva il 26, la nuova linea di pullman GTT che collegherà Settimo, Cebrosa e ospedale

A Settimo nei prossimi mesi arriverà una nuova linea di bus GTT: il 26, che collegherà il centro di San Mauro e Settimo Cielo/zona industriale su via Cebrosa passando per l’ospedale civico, le scuole superiori di via Leini e la stazione ferroviaria.

La notizia, diffusa dall’Agenzia [...]



