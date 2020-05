SETTIMO. APRILE

C’è una generazione di italiani cui è stato rubato tutto.

Sono quei bambini venuti al mondo cento anni fa, troppo piccoli, all’inizio, per comprendere, troppo grandi a un certo punto per subire in silenzio la più grande delle tragedie che stava negando loro l’infanzia, la fanciullezza, la gioventù.

Quei giovani ha detto “basta!”

Così sono nati due volte: la seconda tutti insieme, il 25 arile del 1945, 75 anni fa. Questo secondo compleanno lo festeggiamo tutti. Loro, anche quelli che non ci sono più, e noi. Per onorare degnamente il 25 aprile bisogna immaginare la nostra terra 75 anni fa, non solo negli ultimi giorni di guerra, ma in tutti quegli anni.

E domandarsi cos’è la Resistenza? Cos’è stata?

Il pensiero va alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi di quegli anni là, cui è stato rubato il tempo più bello, gettato nel pozzo della violenza, della paura, della fame. Chi sopravvisse lo fece nell’angoscia, nelle privazioni, penso alle mamme, alle mogli a casa con i loro uomini al fronte. Molte di quelle persone furono costrette a fuggire, diventare profugo, profuga, termini che oggi usiamo per parlare di altri.

Dando inizio alla Resistenza già prima della Resistenza, il “No” forte a ciò che stava accadendo sopra le loro teste: è una delle poche bellezze di quel tempo là, la forza delle genti umili di stare dentro una tragedia più grande di loro, farla diventare futuro prestando un tetto a qualcun altro o condividendo il pane, quando c’era.

L’altra bellezza è la Resistenza vera, quella armata, perché da una parte c’era una feroce dittatura, dall’altra chi lottava per la Libertà. I Ribelli, così li definivano i nazisti per giustificare le loro vendette, anche sugli inermi. In alcuni paesi e città oggi c’è una strada o una piazza dedicata ai Ribelli, dovremmo farlo anche noi.

Per imparare qualcosa da quel tempo là, e cosa abbiamo rischiato di diventare, bisogna ascoltare le prime parole di De Gasperi alla conferenza di Pace di Parigi: “Sono consapevole – disse rivolto agli altri capi di Stato– che nulla mi posso aspettare, al di là della vostra personale cortesia…” Se così fosse stato, oggi l’Italia non esisterebbe. De Gasperi, però, aveva la sua carta, e quella carta era la Resistenza, erano i “Ribelli”, perché dalla guerra uscivamo sconfitti, era indubbio, ne erano testimoni le città distrutte e la fame. Sconfitti, ma non disonorati. Ci hanno salvato i Partigiani. Centomila ragazze e ragazzi che coraggiosamente, nonostante vent’anni di regime e tre anni di guerra nel cuore, hanno preso in mano il loro tempo e lo hanno ribaltato: da dittatura feroce e arrogante a percorso pacifico e duraturo, da Mussolini alla Libertà, dal fascismo alla Costituzione.

Stavano pensando a noi i ragazzi di allora, anche se forse non lo sapevano ancora. Non per niente i fascisti li definivano “Ribelli”. Perché guardavano al futuro, a un altro futuro.

Si sono ribellati. È bellissimo chiamarli così, forse più che ancora Partigiani. Quei nostri Ribelli hanno salvato fabbriche, paesi, opere d’arte, chiese, in qualche caso intere città, come Torino, Genova, Milano. Hanno protetto rifugiati, profughi, perseguitati. Ecco cosa sono stati i Partigiani: Ribelli, perché stavano dalla parte giusta, combattevano per la Libertà loro e nostra. I Partigiani, loro hanno salvato il nostro onore di nazione, i Partigiani hanno detto al mondo che l’Italia non era soltanto quella del ventennio e di piazza Venezia, ma poteva diventare – e sarebbe diventata – una comunità che si ritrovava, seppur impaurita e incerta, forte come poche volte nella sua storia sarebbe stata, e consapevole che i valori su cui si sarebbe fondata non sarebbero mai più stati quelli di prima. E lo scrisse nella più bella Costituzione del mondo: tutti uguali, donne e uomini, di qualunque ideologia, religione, etnia, nazione o partito.

