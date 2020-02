SETTIMO. “Antonio Borrini deve dimettersi”

Il presidente della Lega, in Piemonte, Stefano Allasia commenta così l’affaire Borrini.

“Antonio Borrini – spiega – si deve dimettere da consigliere comunale. Apprendiamo dagli organi informazione che Antonio Borrini non fa più parte del Gruppo consiliare Lega, esigiamo per coerenza e correttezza verso gli elettori che hanno creduto nel progetto della Lega, le sue immediate dimissioni da consigliere. Penso e sono convinto che la politica sia confronto e dibattito per il bene dei cittadini, ed anche se ci sono state divergenze interne, queste non giustificano il comportamento infantile e irriconoscente di Borrini. Pertanto a tal proposito mi congratulo per l’ottimo lavoro che quotidianamente viene svolto dal segretario di sezione GianLuigi Cernusco ed da tutti i militanti e sostenitori settimesi a cui va tutta la mia stima. Mi dispiace che il giovane Borrini abbia tradito le nostre aspettative e non abbia compreso la grande opportunità e la fiducia che la Lega gli aveva riposto. Da oggi per noi nulla cambia, i giovani continueranno ad essere la nostra forza ed il nostro futuro”.

