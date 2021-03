SETTIMO. “Anche le altre persone fragili dovevano essere vaccinate subito”

Mentre la campagna di vaccinazione zoppica in tutta Italia per la mancanza di dosi c’è anche chi contesta l’impianto studiato dal governo e applicato dalle singole Regioni. A proporre una visione diversa è Rosa Catenaccio, consigliere comunale di Insieme per Settimo, ma, soprattutto, medico settimese da anni e anni.

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti