SETTIMO. Altra emergenza all’Ospedale di Settimo: sette casi di scabbia, scatta l’isolamento

Insieme al Covid, anche la scabbia. L’ospedale di Settimo sta vivendo un’altra emergenza, oltre a quella pandemica da coronavirus. La struttura di via Santa Cristina 3, adibita ai ricoveri post acuzie e gestita in maniera sperimentale pubblico-privata, ha registrato dei casi di scabbia: ad aver manifestato [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti