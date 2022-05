Il rischio è che andiamo un’altra volta dal culo. Solo che, si dice da più parti, la terza guerra mondiale non ce la possiamo permettere. Ci limitiamo a recitare qualche Avepateregloria o proviamo a fare qualcosa di concreto? Perché se andasse male…

Settimo include tutti, non è la stessa cosa di un resort, ma tutto sommato ci si sta bene. E allora metto giù un’idea: la nostra città diventi ancora una volta luogo di dialogo. Si proponga come il posto di tutti, dove ci stanno dentro tutti, dove ognuno può far sentire la propria voce anche se non la pensa come noi o come gli altri o come la maggioranza.

Non si può vedere questa faccenda dell’esclusione degli atleti russi dalle competizioni, o dei cantanti o degli attori russi dagli spettacoli, dei professionisti russi dal lavoro. Primo, perché è il loro lavoro (non il lavoro di Putìn), e noi il lavoro lo rispettiamo tutto e sempre, non ci interessa di che bandiera è o a quale patria appartiene. È lavoro e basta.

Poi perché credo che il lavoro, lo sport, la musica, la pittura, l’arte in generale possano essere strumenti di dialogo, scambio e reciproco arricchimento, anche se c’è la guerra, soprattutto se c’è la guerra. È qui che tocca noi. Abbiamo una Sindaca capace di parlare con tutti, facciamola parlare con tutti. Se c’è uno spazio, uno spiraglio, un buco della serratura da cui passare pur di trovare una speranza, cerchiamolo. Facciamo in modo che la prossima mostra, il prossimo festival ballato, il prossimo torneo internazionale, il prossimo grande concerto classico o pop si faccia qui da noi, e mettiamolo su con tutti, anche quelli che si sono fatti nemici. Chissà mai che non ne scaturisca qualcos’altro. Lo Sport, ad esempio, è stato più volte foriero di dialogo, dalla diplomazia del ping-pong tra russi e cinesi, ai matrimoni tra atleti di Paesi in guerra, all’abbraccio di Pechino 2008 tra l’atleta georgiana e quella russa, foriero di Pace tra due paesi in guerra. La musica ha visto più volte incontrarsi genti aliene, così come la narrativa, il gioco, la scuola. Del resto, tre generazioni fa ce le davamo coi francesi, poi in Francia abbiamo cercato (ma non trovato) le fidanzate. Lo stesso con la Jugoslavia. Le cose possono cambiare, devono cambiare e possiamo, dobbiamo farlo noi.

Perché da qualche parte bisogna cominciare: siamo città europea, siamo per fortuna nella NATO, ma soprattutto siamo, da sempre, luogo di dialogo e cultura. Bisogna ripartire. Ripartiamo da qui.

Commenti