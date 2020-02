SETTIMO. Affidi: zero allontanamenti, al fianco del Comune di Settimo

Il comitato “Zero Allontanamenti Zero” di Torino si schiera al fianco del Comune di Settimo e della sindaca Elena Piastra che ieri hanno denunciato alla polizia postale l’apertura di un blog anonimo e l’affissione di diversi cartelli che paragonavano i servizi sociali della città con quelli di Bibbiano. “Gli adesivi affissi a Settimo Torinese e il blog anonimo erodono la fiducia nel sistema incrementando le aggressioni. Per questo sosteniamo la reazione ferma e immediata della Città di Settimo”, spiegano dal comitato. “Ancora una volta chiediamo di fermare questa campagna denigratoria e ribadiamo la necessità di ritirare il decreto legge regionale ‘allontanamento zero’ per aprire un confronto di merito che metta al centro i bambini ed il rinforzo della rete dei servizi”. Il comitato organizza un’assemblea pubblica questa sera alle 20.30 alla fabbrica delle “E” e una manifestazione sabato 15 alle 15.30 in piazza Carignano, a Torino.

Commenti