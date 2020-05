SETTIMO. “Abbiamo perso l’opportunità di acquistare azioni Seta al momento giusto”

Azioni Seta? Un altro mutuo sulle spalle dei cittadini, lei, la sindaca, non voleva caricarlo. E non si trattava mica di bruscolini, parliamo di 482 mila euro, tanto avrebbe dovuto spendere l’amministrazione per acquistare le azioni di Seta detenute dal Bacino 16. Non appena insediatasi, la prima cittadina, Elena [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti