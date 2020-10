SETTIMO. “Abbiamo investito sul commercio più che negli ultimi 10 anni”

Mesi durissimi per il commercio quelli appena passati e periodi altrettanto duri, in vista, delle possibili nuove restrizioni con l’arrivo della seconda ondata della pandemia. In mezzo, poi, ci sono anche le tante polemiche sulla nuova area pedonale tra via Matteotti e via Buonarroti. La gestione di tutto ciò, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti