SETTIMO. A giorni il collaudo del nuovo pullman per Settimo Cielo

Un pullman per Settimo Cielo e la Cebrosa. È in via di definizione l’istituzione di una nuova linea di trasporto pubblico locale. Questo l’annuncio dell’assessore ai trasporti, Alessandro Raso. “Ne abbiamo già discusso con Gtt – ha raccontato l’esponente della giunta – abbiamo chiesto di avere un nuovo pullman [...]





