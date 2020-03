SETTIMO. 1940, aspettando la guerra

L’Italia entrerà in guerra? La mussoliniana formula della «non belligeranza» sarà sufficiente a mantenere la nazione al riparo dalle sciagure di un nuovo conflitto europeo, dopo quello del 1915-18, ben vivo nella memoria collettiva? Ottant’anni fa, sul finire dell’inverno, gli interrogativi si diffondevano rapidamente, mentre venti di burrasca spiravano minacciosi. A difettare erano le risposte.

Un po’ dovunque, all’inizio del conflitto, nel settembre 1939, sentimenti contrastanti avevano suscitato le notizie della «guerra lampo» in Polonia, dell’intervento militare sovietico e della blanda reazione anglofrancese. L’opinione pubblica era rimasta scossa dagli eventi, ma aveva voluto illudersi che l’Italia sarebbe riuscita a evitare la bufera. Dalle cronache di quei mesi, sino alla tarda primavera del 1940, scaturisce la sensazione che la gente si aggrappasse istintivamente alle piccole cose della vita quotidiana, in un disperato tentativo di allontanare inquietanti presagi.

In Settimo Torinese, per esemplificare, alle luminose sere di fine agosto, con la folla che si accalcava attorno ai baracconi e alle giostre per la tradizionale festa dei Santi Martiri, era subentrata una specie di buio innaturale, l’oscuramento, appena rotto dai deboli riflessi azzurri dei pochi lampioni rimasti accesi. Gli abitanti avevano accolto le novità in maniera decisamente apatica: la maggioranza della gente, più che preoccupata, pareva soltanto infastidita per gli inevitabili disagi che l’oscuramento notturno comportava. Un po’ tutti faticavano a convincersi della necessità di tenere sempre a portata di mano la maschera antigas. Chi mai avrebbe lanciato gas asfissianti su un sonnacchioso paese di provincia? Da dove sarebbe giunto un eventuale pericolo?

Poi gli effetti della guerra avevano cominciato a farsi sentire. La crisi del carburante ormai paralizzava la circolazione delle autovetture, mentre si scatenava la corsa all’accaparramento dei prodotti di largo consumo (olio, pasta, caffè, zucchero, tabacco, sapone, ecc.).

In primavera, dopo l’attacco tedesco alla Danimarca e alla Norvegia, apparve più probabile il coinvolgimento dell’Italia nel conflitto. Rivolgendosi ai parrocchiani dalle pagine del suo bollettino, il teologo Giuseppe Dell’Omo non nascose le proprie preoccupazioni: «L’aria che si respira in questi tempi, aria cupa, pesante, rintronante di rombo di cannoni e motori di macchine da guerra, fa presagire che il mese di aprile sia foriero di gravi decisioni, forse di guerra». Ma la gente di Settimo, come buona parte degli italiani, ancora si ostinava a sperare che l’insistenza della stampa su argomenti bellici, le restrizioni dei generi alimentari, le nuove prove di oscuramento antiaereo e gli accresciuti preparativi militari facessero semplicemente parte della politica di «non belligeranza».

Tra feste, cerimonie pubbliche e prove di oscuramento, l’ultimo mese di pace trascorrerà veloce. Dal 21 al 23 maggio sarà imposto l’oscuramento totale del territorio, con la sola eccezione delle vie Re Umberto I (ora via Italia) e Roma, oscurate parzialmente. Curiosità e compassione susciterà il passaggio dei montanari delle alte valli alpine, costretti a sfollare verso la pianura, in previsione di un attacco italiano contro la Francia. Il 2 giugno, gli alunni del corso di avviamento professionale terranno il consueto saggio di fine anno. La sera del giorno 9, un’imponente processione attraverso le strade del Fornacino concluderà la festa patronale della borgata.

L’indomani, i settimesi saranno convocati in massa nella piazza Vittorio Veneto. E gli altoparlanti diffonderanno l’annuncio della guerra.

