SETTIMANA ROSA. L’otto marzo concerto online. La forza delle donne! – Marzo! – Santa Caterina.

L’otto marzo concerto online. La forza delle donne!

L’emergenza coronavirus ha costretto la sempre attiva e propositiva Società Filarmonica Favriese, motore culturale della Comunità, con la Corale Armonia e delle bravissime attrici a sospendere tutti gli eventi legati alla Giornata internazionale per i diritti delle donne 8 marzo 2020. La Filarmonica ha evoluto lo spettacolo in 2.0 e il concerto dell’otto marzo diventa un concerto online che si terrà per otto serata consecutive fino all’otto marzo arricchendo ulteriormente lo spettacolo musicale con delle parti “parlate”. La giornata internazionale della donna è una ricorrenza importante per la Filarmonica Favriese. Da molti anni infatti la Filarmonica organizza un concerto speciale per l’otto marzo, dedicato al mondo femminile iniziato dal 2011 con un concerto musicale denominato allora “ Pink Band”. Nel 2011 si era formato per l’evento un complesso bandistico interamente femminile che avrebbe dovuto esibirsi in occasione della Giornata Internazionale per la Donna. La motivazione originaria non era il solo complesso musicale di sole donne ma evidenziare il loro ruolo sempre più crescente nell’ambito della nostra società, per sottolineare la parificazione dei ruoli ed in generale la parificazione e alla divulgazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e di reciproco rispetto. Da allora di strada se ne percorsa tanto, passando dalla banda rosa alle voci di donne con la Corale Armonia di Sparone, al canto lirico del mezzo soprano Sabrina Pecchenino fino ad associare le letture di Bianca, Daniela, Gabriella, Lucia, Michela, Tiziana, Verdiana e molte altre. Nel marzo del 2020 si voleva fare un ulteriore salto culturale associando le musiche di bravissimi maestri musici della Società Filarmonica Favriese con monologhi recitati da bravissime attrice che impersonano importanti donne del passato e anche della nostra società attuale. Le parole che hanno scelto per lo spettacolo di quest’anno, raccontano storie di donne. Donne importanti e anche famose, di epoche passate o contemporanee, perché le loro storie rendono omaggio a tutte le donne, al talento, al cuore e all’intelligenza femminile. Questi racconti prenderanno la forma di monologhi, in cui le bravi attrici interpreteranno ognuna un personaggio, raccontandolo in prima persona. Racconteranno come il loro talento e le loro aspirazioni sono state spesso ostacolate o sminuite. Come hanno dovuto difendersi da molti attacchi, per il solo fatto di non essersi adeguate ai ruoli e ai canoni socialmente accettati per il sesso femminile. Come hanno dovuto fare delle scelte e anche delle gravi rinunce per ottenere il loro scopo. Rinunce e sacrifici che a nessun uomo vengono mai chiesti per poter fare carriera. Le donne della filarmonica le attrici e tutti quelli che hanno relalizzato lo spettacolo sono più forti della pandemia utilizzando una modalità poco usuale: la modalità virtuale. Lo spettacolo si articolerà in otto serate: a partire dal 1 marzo e per otto sere consecutive verrà messo in rete un filmato che conterrà un monologo accompagnato dalla musica delle donne della Filarmonica e andrà in scena virtualmente attraverso il sito internet della Filarmonica, le pagine social facebook, instagram e youtube della Filarmonica, il sito del Comune di Favria, il sito dell’Unitre di Rivarolo. Lo spettacolo si articolerà in otto serate: a partire dal 1 marzo e per otto sere consecutive verrà messo in rete un filmato che conterrà un monologo accompagnato dalla musica delle donne della Filarmonica.

Il programma sarà il seguente alle ore 21,00 di ogni giorno verranno messi in rete:

• 1 marzo – monologo di Caterina da Siena – attrice Sabrina Pecchenino – brano musicale “Ave Maria” di Schubert eseguito da Jessica Schipani e Giorgia Furfaro – luogo di ripresa: Chiesa Parrocchiale di Favria;

• 2 marzo – monologo di Artemisia Gentileschi – attrice Catia Sale – brano musicale: Minuetto, eseguito da Chiara Mastri, Benedetta D’Aloja e Nadia Varello – luogo di ripresa: studio di pittura del prof. Giuseppe Poli, a Favria;

• 3 marzo – monologo di Maria Montessori – attrice Bianca Martinetto – brano musicale “Mattinata” di Leoncavallo, eseguito da Claudia Magliano – luogo di ripresa asilo nido e scuola materna Peter Pan – Favria;

• 4 marzo – monologo di Martha Graham – attrice Jessica Chiarella – brano musicale “Summertime” eseguito da Nicoletta Bussacchetti – luogo di ripresa: scuola di danza “Soul Dancing” di Favria;

• 5 marzo – monologo di Golda Meir – attrice Silvia Leone – brano musicale “Hava Nagila” eseguito da Maria Ruggiero – luogo di ripresa: Sala Consiliare del Comune di Favria;

• 6 marzo – monologo di Clare Hollingworth – attrice Sara Castagna – brano musicale “Schindler’s list” eseguito da Federica Castiello – luogo di ripresa: studio privato – Favria;

• 7 marzo – monologo di Michelle Obama – attrice Federica Castiello – brano musicale “Shallow” eseguito da Claudia Mattioda – luogo di ripresa: Biblioteca Comunale Pier Franco Pistonatto di Favria;

• 8 marzo – monologo di Sara Gama, proposto e scritto direttamente dall’attrice che lo interpreta Mariagrazia Nemour, brano musicale “She” eseguito da Claudia Mattioda – luogo di ripresa: Palestra Comunale di Favria.

La messa in rete di tutti i monologhi sarà preceduta da un video-promo che conterrà una performance musicale della Filarmonica al completo e un breve discorso di presentazione dell’iniziativa. Questo video sarà messo in rete il giorno prima dell’inizio, quindi il 28 febbraio

Gabriella Pieri moglie del Presidente della Filarmonica, è autrice di quasi tutti dialoghi, escluso quello di Sara Gama redatto dall’ attrice Mariagrazia Nemour. Gabriella Pieri afferma che per lei questa iniziativa ha un grande significato: quello di far conoscere al pubblico le figure femminili del presente e del passato. Figure che – nonostante la loro importanza – ancora oggi passano in secondo piano rispetto ai loro omologhi maschili (basta guardare la toponomastica delle strade di qualsiasi città: in che percentuale le vie sono dedicate a donne? La celebrazione dell’otto marzo è una buona occasione per cercare di approfondire la conoscenza di alcune di queste donne e renderla nota al pubblico. Sarebbe bello che le donne citate in questa serata in futuro fossero indicate nella toponomastica locale. Riflettiamo bene che il mondo è costituito da uomini e donne e pensare a senso unico non ha nessun senso. Solo uniti insieme con il massimi rispetto possiamo contribuire ad un futuro migliore e celebrare la festa della donna nonostante la situazione di emergenza legata al coronavirus e questo evento me vuole testimoniare la vicinanza a tutte le persone colpite dalla pandemia che sono in difficoltà, e costituisce anche l’auspicio che il protagonismo e il coraggio femminile, che hanno saputo rivoluzionare la società e il mondo con l’esempio delle donne sopra citate possano rappresentare oggi un impulso positivo per superare le difficoltà del momento e siano domani di stimolo alla ripresa sociale ed economica. Questo spettacolo è un insieme di suoni che trasmettono emozioni, e serve affermare ciò che non può essere espresso a parole e ciò che non può rimanere in silenzio: quanto più libere saranno le donne, tanto più lo saranno gli uomini. Perché chi rende schiavo è a sua volta schiavo! Gli organizzatori ringraziano il Comune di Favria, in primis, con la grandissima disponibilità della vice sindaca Lucia Valente, poi la Biblioteca che ci ha concesso i suoi locali per le prove e una buona parte delle riprese, da segnalare che le riprese delle parti musicali sono state fatte tutte in biblioteca. Ringraziano inoltre Don Gianni Sabia, che ci ha permesso di filmare il monologo di Santa Caterina tra i banchi della Chiesa Parrocchiale, e tutti quelli che li hanno ospitato per le riprese e collaborato.

Favria, Giorgio Cortese

Marzo!

Si avvia Marzo e con esso pure la primavera meteorologica. Anche per il terzo mese dell’anno, il primo nel calendario romano, numerosi sono i detti ed i proverbi che fan da contorno alla primavera in arrivo, al risveglio della natura e alla spiccata variabilità meteorologica tipica di questo mese. Marzo pazzarello guarda il sole e prendi l’ombrello oppure marzo pazzerello esci col sole e rientri con l’ombrello. Per dirla con un vecchio proverbio piemontese: “Mars a cambia set bunet al dì!” e si gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo imboccia! Infine ricordiamoci che marzo ha comprato la pelliccia a sua madre, e tre giorni dopo l’ha venduta!

Favria 1.03.2021 Giorgio Cortese

Santa Caterina.

Santa Caterina, Teologa e Dottore della Chiesa. Semianalfabeta, non va a scuola e non ha maestri privati, i suoi genitori la vogliono dare in sposa già a 12 anni ma lei dice no. Diventerà mistica, consigliera spirituale per potenti e alti dignitari e santa patrona d’Italia e compatrona d’Europa. Questa sera ore 21,00 sulle pagine social facebook, instagram e youtube della Filarmonica, il sito del Comune di Favria, il sito dell’Unitre di Rivarolo, monologo di Caterina da Siena – attrice Sabrina Pecchenino – brano musicale “Ave Maria” di Schubert eseguito da Jessica Schipani e Giorgia Furfaro – luogo di ripresa: Chiesa Parrocchiale di Favria

Favria 1.03.2021 Giorgio Cortese

Le donne sono una vite su cui gira tutto. Auguri a tutte le donne, 365 giorni l’anno!

Commenti