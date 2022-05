L’8 maggio è la festa della Croce Rossa.

E a Settimo si è festeggiata con una intera giornata dedicata ai volontari e agli operatori in piazza della Libertà.

“Oggi è il compleanno simbolico della Croce Rossa, nata a Ginevra l’8 maggio del 1828, data di nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell’Associazione – ha detto Marina Losco, presidente della CRI Settimo, – e siamo qui per ricordare che la Croce Rossa c’è e ci sarà sempre per chiunque abbia bisogno. Per tutto il giorno abbiamo avuto una tenda militare con il diritto internazionale umanitario [...]