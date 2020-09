Settembre

A settembre nel cielo chiaro spunta il sole, che illumina e riscalda l’aria ancora tiepida e paziente. E’ il mese in cui non sono del tutto svaniti i colori ed i calori dell’estate, però vedo e sento nell’aria nuovi e più tenui colori e più fresche temperature. Personalmente amo settembre per i suoi colori davvero unici, delicati ed avvolgenti, per la sua aria dolce e malinconica, ma anche tanto romantica. Dolce mese, sei l’inizio del tramonto dell’estate annunciandone la fine con i Tuoi tenui colori e la natura intorno tace, a settembre e regna nel mio animo la pace.

Favria, 1.09.2020 Giorgio Cortese

Senti di non avere molto da offrire? Hai la risorsa più preziosa di tutte: la possibilità di salvare una vita donando sangue! Aiuta a condividere questo dono inestimabile con qualcuno che ha bisogno. Vieni a donare il sangue a Favria MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Prelievo straordinario, abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Tutto ha uno scopo nella vita, anche la piccola goccia di rugiada, quando muore, disseta un fiore.

