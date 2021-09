Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Settembre….

Con l’inizio del mese non posso fare a meno di pensare alla famosa canzone Impressioni di Settembre della Premiata Forneria Marconi, una canzone sulla speranza, una bellissima canzone. Il testo scritto Mogol, ed è bello perché lui uscendo di casa ha raccontato quello che ha visto la mattina. È talmente realistico, una fotografia momento per momento di quello che ha visto, una metafora del mese che segna l’inizio dell’autunno un senso di nostalgia e di declino. Una fotografia che è ancora attuale oggi dove molte persone vivono senza più certezze, senza più ideali o fedi a cui appigliarsi, la realtà è divenuta incomprensibile, sfuggente, e in essa è imprigionato il fattore che dovrebbe esserne il punto di autocoscienza: l’Io. La canzone termina con un’amara constatazione: “E intanto il sole tra la nebbia spunta già, un giorno come sempre sarà”. Lo dice bene Pavese quando il tutto diventa nulla: “Non c’è cosa più amara che l’alba di un giorno in cui nulla accadrà, non c’è cosa più amara della inutilità. La lentezza dell’ora è spietata per chi non aspetta più nulla”. Per questo gli antichi greci pregavano così: “O padre Zeus, mandaci il miracolo di un cambiamento”.

Favria, 1.09.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Il primo settembre è un po’ come il primo dell’anno, idealmente si ricomincia. Felice mercoledì.

Commenti