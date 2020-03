Droga a Sestriere: la Guardia di finanza interviene al Sestriere, segnalati in dieci. Una decina di persone segnalate alla prefettura di Torino come consumatori di droga, altre duecento identificate, settanta veicoli controllati. E’ il bilancio dei controlli svolti la notte scorsa dalla guardia di finanza al Sestriere (Torino), una delle più conosciute e frequentate località turistiche delle Alpi, per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti. Agli interventi hanno partecipato equipaggi della Compagnia di Susa e della Tenenza di Bardonecchia supportati dalle Squadre Cinofile del Gruppo Torino: i controlli si sono svolti all’ingresso del Coll e hanno riguardato sia le vetture provenienti dalla Val Chisone e dal Pinerolese che quelle provenienti dalla Val di Susa. Quantitativi di hashish e marijuana sono stati scoperti all’interno di una transenna sita in un parcheggio posto nelle immediate vicinanze di un noto locale notturno del Sestriere: le sostanze, con ogni probabilità, sono state abbandonate dai possessori alla vista delle Fiamme Gialle.

