LAURIANO. “L’eccessiva velocità con cui gli automobilisti sono soliti sfrecciare nell’area“. È quello che si legge nella segnalazione inoltrata dal gruppo consiliare “Lauriano e Piazzo Domani” alla Città metropolitana di Torino. L’area in questione, come scrivono Serlenga, Dutto e Bertolo, è quella del tratto in cui la strada Provinciale 104 passa nell’abitato di Borgata Pietra.

La segnalazione, inviata per conoscenza anche al Comune di Lauriano, sarebbe emersa in seguito al confronto con alcuni residenti, che lamentano il problema già da tempo.

“Siamo pertanto a segnalare la situazione a Codesto Ente (Città Metropolitana, ndr) affinché – propongono [...]