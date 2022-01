Confcoperative informa che è in pubblicazione il bando di selezione per il “Servizio civile universale” e le domande vanno presentate entro le ore 14.00 del 26 Gennaio 2022.

In Canavese si cerca un operatore volontario presso la segreteria dell’Università di infermieristica a Ivrea. Marypoppins sta invece cercando due volontari, uno a Ivrea (programma: Fragilità Comuni) e uno a Chivasso. Infine la Coop Andirivieni di Cuorgnè ne cerca tre.

“Il servizio civile universale – dice Confocooperative – è un anno di crescita personale, un percorso di “difensori della Patria” nel suo significato più profondo, cioè quello (attraverso le azioni dei progetti) di cura e protezione delle persone, dell’ambiente e del patrimonio culturale…”.

Può candidarsi chiunque abbia tra i 18 e i 29 (non ancora compiuti quando si fa la domanda) e sia cittadino italiano, della comunità europea, o non comunitario ma regolarmente soggiornante.

Nessun altro requisito, salvo la voglia di fare, di mettersi in gioco e di non avere riportato condanne.

Il Servizio civile universale dura un anno per 25 ore settimanale. I volontari riceveranno un compenso pari a 444,30€ mensili e un attestato di servizio e di bilancio delle competenze a fine anno spendibile sul curriculum vitae.

Di bandi in corso ce ne sono parecchi e per più di 200 posti, chiunque fosse interessato può contattare per maggiori informazioni Confcooperative al 011 4343181 – 339 6582 485, email servizio.civile@confpiemontenord.coop

E per chi ne volesse sapere di più:

SABATO 15 GENNAIO dalle 16 alle 19 allo ZAC!, Open Day per presentare i progetti attivi sul territorio e per incontrare direttamente i ragazzi che stanno vivendo questa esperienza, fare domande e togliersi dubbi e curiosità.

