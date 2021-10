Con i vostri nuovi serramenti ResinGlass, potrete godervi un meritato riposo notturno, grazie all’eliminazione dei fastidiosi rumori che provengono dall’esterno.

Ad ogni rumore il nostro organismo si mette in allerta, e si registra così un aumento del battito cardiaco, della pressione sanguigna e della frequenza respiratoria.

Non solo: il rumore ha anche altre conseguenze sulla nostra salute, perché può generare maggior nervosismo, spossatezza, disturbi della concentrazione e calo del rendimento.

I bambini, gli ammalati e le persone che lavorano su più turni e che si riposano anche durante il giorno sono i soggetti più vulnerabili.

E’ quindi fondamentale che i vostri serramenti vi garantiscano uno schermo protettivo dai rumori esterni.

L’unità di misura del rumore si chiama decibel.

Per darvi un’idea, si stima che il rumore di una normale conversazione tra due persone possa raggiungere un valore di 50 decibel.

La capacità dei serramenti di ridurre i rumori provenienti dall’esterno viene misurata dal fattore Rw, che è un valore espresso in decibel (dB) che dichiara la capacità di un elemento di diminuire il passaggio del rumore.

I vetri installati sui serramenti ResinGlass, già nella loro configurazione standard, hanno un valore Rw pari a 36 dB.

Quindi, il rumore prodotto dalla conversazione tra due persone, che come detto normalmente genera un rumore stimabile in 50 dB, grazie alla protezione offerta alla tua abitazione dai serramenti ResinGlass si riduce a 14 dB

Inoltre, grazie agli specifici allestimenti acustici offerti da ResinGlass, potrete lasciare fuori da casa vostra tutti quei rumori che vi fanno passare le notti insonni, anche se abitate in zone particolarmente rumorose .

Potete risolvere le vostre esigenze risparmiando il 50% per acquistare i nuovi serramenti ResinGlass, grazie allo sconto in fattura che vi può applicare il vostro rivenditore ResinGlass.

Commenti