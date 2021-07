Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Buongiorno Davide, come mai la necessità di questa intervista?

Buongiorno. Beh, volevo urlare al mondo che ci sono, che creature come me esistono. Ho sempre prediletto la strada più autentica, più leggera, che non indicesse a troppi compromessi materialistici. Devo dire che sono a buon punto, anche se c’è ancora tanto da fare. Ma in un mondo come quello di oggi credo sia comunque importante farlo sapere. La mia vita è sempre stata dettata dalla voglia di essere nudità. Io, me stesso, e tutta quella voglia di astratto che ho dentro.

Lei è qui per presentare il suo libro…

Sì, “Serenità a chilometri zero”

Ovvero?

È un saggio po-etico. I nostri comportamenti sono indotti dalla nostra volontà, dunque si può vivere con serenità se lo si vuole, pur non avendo nulla. Cambiando la percezione della nostra sensibilità possono cambiare anche le nostre esigenze. Perdendo ricchezza materiale si può diventare milionari di umanità. Questa è l’ecologia più efficiente che possiamo intraprendere per poter riuscire a salvare il mondo. Ecologia mentale. Un sentiero antico, il più antico di sempre, e anche il più semplice. Anche se la spiegazione a tutto ciò deve avvenire anche attraverso la cripticità della poesia.”

E perché un concetto semplice deve essere spiegato anche attraverso la cripticità della poesia?

Perché le cose semplici in noi esistono da bambini, poi però cresciamo e ce le scordiamo in cambio di quelle più complesse. La poesia è magia. Tira fuori quel qualcosa che altrimenti rimarrebbe rinchiuso in quella gabbia di complessità. Non si sa bene come riesce a farlo ma accade.

Purtroppo viviamo in un mondo invaso da complessità ed è difficilissimo mantenere la semplicità dell’essere sereni in un mondo dove il denaro erge il principio della materia. Ci si sente appagati quando il principio dell’avere viene soddisfatto ma l’appagamento vero non risiede lì.

Il libro unisce la poesia a concetti filosofici…

Non solo filosofici. C’è anche dell’etica, della morale, e diciamo che sono più loro ad unirsi a lei. Sono convinto che certe cose non si possono spiegare con la ragione, ma con il suo esatto contrario, che non è irrazionalità ma poesia. Dunque il processo parte sempre da un certo tipo di consapevolezza fino ad arrivare allo spogliarsi. Piano piano ci si toglie qualche indumento complesso, fino alla propria nudità, al proprio volo, alla propria essenza. È nel nulla che c’è profondità. È con i propri ragionamenti che si ottiene l’infinito. È lì, in quello sblocco, in quel chiavistello, che c’è l’apertura a qualcosa di nuovo.

A chi consiglierebbe questo libro?

A chi crede ancora nella speranza, a chi spera ancora che l’umanità possa evolvere in qualcosa di nuovo, a chi è fiero della propria sensibilità, a chi crede nell’innocenza, nella diversità, nella potenza che può significare il sentirsi timidi, a chi sogna e a chi ama sognare.

Informazioni sull’Autore:

Poeta contemporaneo canavesano, Davide Ravo da qualche anno vive a Cigliano (VC) ed é uno di quegli artisti che ha fatto della propria vita un’opera d’arte.

Perito Informatico, specializzatosi nel linguaggio Java, nel 2009, grazie alle sue abilità, riceve un’importante chiamata per la sede centrale di una famosa Banca biellese.

Rifiuta l’offerta e dà una svolta totalmente inaspettata alla sua vita dedicandosi all’arte meditativa di scrittore e artista. Dapprima rimanendo a Ivrea, suo luogo di nascita. Poi, nel 2018, decidendo di intraprendere una vita ancora più naturale trasferendosi in campagna (dove attualmente è riuscito nell’intento di autoprodursi parte del cibo in maniera autonoma).

Nel 2014 e nel 2017 Davide ha vinto due segnalazioni di merito al Premio Nazionale Arte Letterarie Città di Torino e nel 2014 il Premio Letteratura Italiana Contemporanea, dove verrà pubblicato nella raccolta “Poeti Contemporanei”.

Nel 2017 è uscito il suo primo libro di poesie, Lei. Il libro si è fatto notare soprattutto nell’ambito Social dove attualmente Davide vanta più di 6000 followers.

Nel 2021 è uscito il suo primo saggio po-etico “Serenità a chilometri zero – Il risveglio delle anime sognanti”.

