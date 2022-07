Sera di luglio.

La sera lenta di luglio sta scivolando dietro ai monti. In questa lunga fuga della luce, solo la fiamma del gas nella cucina e la brezza che muove i gerani sul balcone sono gli unici attori in movimento in questa placida calma estiva.

Favria, 5.07.2022

Buona giornata. Ogni giorno bisogna pendere la vita con gentilezza, che leggerezza non è mai superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni nel cuore. Felice martedì.

