“Sola, malata, monoreddito, con figlia minorenne a carico e ora senza stipendio. Grazie Valtorta”.

Franco Valtorta è il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asl To4.

Con questa denuncia in tanti, in questo momento, stanno protestando davanti alla direzione dell’Asl To4 in via Po a Chivasso. Con loro anche Marco Liccione, leader delle proteste torinesi No Vax e No Green pass. In molti sono anche saliti al terzo piano. Il dito è puntato sulla direzione generale che avrebbe scritto ad una cooperativa per far sospendere Carmen Fida un’operatrice socio sanitaria senza vaccino. “Un’operatrice – scrive il sindacato CUB – mastectomizzata con embolia…”.

A farli sgomberare sono arrivati i carabinieri

