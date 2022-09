VERRUA SAVOIA. Nel pomeriggio di sabato, al teatro Angelini di Crescentino, si è tenuto il convegno “Monferrato e Clima”. Ad organizzare la giornata, l’associazione monferrina Senza Fili Senza Confini, che ha voluto così festeggiare il proprio ottavo compleanno.

L’Associazione, nata nel 2014 per promuovere e assistere la digitalizzazione del mondo rurale, ha introdotto per prima il modello associativo come alternativa sostenibile nella gestione delle reti di telecomunicazione. È stata a lungo un caso di studio in Italia come all’estero e negli anni si è radicata sulle colline monferrine, dove oggi costituisce la principale fonte di connessione [...]