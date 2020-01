Segno superfortunato: Toro. Settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio

ARIETE

La Luna sarà il vostro talismano portafortuna in questa settimana, in particolare nei giorni fra giovedì e venerdì, quando ci saranno opportunità molto interessanti in campo professionale, per chi cerca lavoro e per chi deve affrontare impegni di studio. Energie sempre buone, grazie al trigono marziano!

TORO

Puntate decisamente sul week-end, in compagnia della Luna, che prepara sorprese ed inviti, incontri inattesi ed è particolarmente benevola per chi deve fare apparizioni in pubblico. Venere piacevole protegge anche gli affari di cuore, mentre il lavoro e lo studio godono della super protezione di Giove e di Saturno.

GEMELLI

Siete ancora in balia dell’opposizione di Marte, che prende di mira i nati della seconda decade, ma in questa settimana potete contare anche su qualche aiuto speciale. La Luna vi accompagna nei primi giorni di febbraio, molto utile per gli studenti impegnati negli ultimi recuperi scolastici.

CANCRO

La settimana inizia bene, grazie alle protezioni che arrivano dal segno amico dei Pesci, sia per quello che riguarda la Luna, fra oggi, martedì, e domani, utile per chi ha bisogno di aiuto nell’affrontare gli impegni quotidiani, mentre il trigono di Venere è protettivo negli affari di cuore.

LEONE

Le consuete antipatie del periodo, dovute alla concentrazione di pianeti veloci nel segno opposto dell’Acquario, vengono affrontate con grinta grazie alle energie messe a disposizione da Marte, così come sarà utile la protezione della Luna, nelle giornate di giovedì e di venerdì.

VERGINE

La settimana inizia in salita, a causa delle antipatie lunari, che creano qualche intoppo imprevisto e noioso. La situazione migliora strada facendo e si consiglia di puntare sul fine-settimana, quando potrete dedicarvi un paio di giorni di relax. Gli affari di cuore richiedono ancora un po’ di prudenza.

BILANCIA

Nel lavoro e nello studio, se potete, evitate impegni importanti nei giorni centrali della settimana, quando la Luna opposta non favorirà la vostra immagine pubblica. Basta posticipare da qualche giorno e già lunedì 3 febbraio, sarete in netto recupero. Nel complesso le energie sono buone.

SCORPIONE

La settimana si apre molto bene, con Luna e Venere che si fanno compagnia nel segno amico dei Pesci e vi inviano energie più che positive da spendere negli impegni quotidiani, così come in campo sentimentale. Il week-end, invece, tradisce le aspettative, con qualche imprevisto.

SAGITTARIO

Marte continua ad accompagnarvi in queste giornate veloci e cariche di impegni, sia per quello che riguarda il lavoro, dove non mancano gli imprevisti, che lo studio. Le opportunità non mancano, ma vanno vagliate con attenzione, senza lasciarsi guidare dall’impulsività.

CAPRICORNO

Il ritmo degli impegni quotidiani è scandito dalla presenza dei pianeti lenti nel segno: Giove offre opportunità inattese e fortunate ai nati della seconda decade, mentre Saturno impone riflessioni per progetti a lungo termine ai nati della terza decade. Per tutti, il week-end offre spunti distensivi.

ACQUARIO

Continuate a sognare ad occhi aperti grazie ad una Venere particolarmente protettiva per le storie d’amore segrete che, però, bisogna fare attenzione a far rimanere tali. Mercurio vi accompagna ancora in questa settimana, utilissimo per affrontare impegni di studio, di lavoro e per risolvere qualche problema finanziario.

PESCI

Le giornata di oggi, martedì, e di domani, sono davvero speciali, grazie alla presenza della Luna e di Venere nel segno, particolarmente protettive per tutte le faccende amorose, ma anche per chi ha bisogno di affrontare un impegno pubblico. Le opportunità non mancheranno di certo!

