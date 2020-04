Segno superfortunato Toro. Settimana dal 21 al 27 aprile

ARIETE

Il Sole esce dal segno, ma per qualche giorno arriva la Luna, con il suo carico di sorprese e di novità; arrivano notizie inaspettate, soprattutto in questi primi giorni della settimana. Le energie sono buone, grazie a Marte, mentre Venere suggerisce promettenti strategie amorose.

TORO

Da ieri, lunedì 20, con l’arrivo del Sole nel segno si è aperta ufficialmente la stagione dei compleanni. Le energie sono in aumento, da bilanciare bene con gli intoppi causati da Marte, mentre arriva anche la Luna a festeggiarvi, nei giorni centrali della settimana.

GEMELLI

In attesa della stagione migliore, quella dei compleanni che si aprirà fra qualche settimana, forse non riuscite a mettere bene a fuoco le opportunità che si presentano in questi giorni. La Luna è speciale, nel fine-settimana, con novità e notizie inattese, mentre Venere continua ad essere protettiva per le questioni di cuore.

CANCRO

Avete alcuni, non trascurabili, aiuti celesti su cui contare: la nuova posizione del Sole mette a disposizione energie fresche, mentre Venere continua ad essere propizia per quello che riguarda le questioni sentimentali. I giorni centrali della settimana sono i migliori, in attesa delle sorprese lunari.

LEONE

I nati di inizio segno sono impegnati nel non facile contrasto di Saturno, con questioni importanti che si pongono alla loro attenzione. Al contrario, i nati di fine segno sono impegnati in un mach diretto con Marte, non poco faticoso. La buona notizia è che i due pianeti non sono più vicini, con un declassamento della loro forza d’urto.

VERGINE

L’inizio della settimana risente dell’atmosfera del week-end, che non è stata delle migliori, a causa dell’opposizione della Luna, che ha creato qualche noioso intoppo. Si supera con il trascorrere dei giorni, puntando sull’inizio del prossimo fine-settimana. Il Sole, ora in Toro, arriva a dare man forte, con nuove e fresche energie.

BILANCIA

Il Sole passa in Toro e percepite immediatamente il cambio di atmosfera, con energie che si rinnovano, facendovi sentire subito di buon umore. Solo i primi giorni della settimana risentono ancora di qualche capriccio lunare, mentre Venere consolida le storie d’amore.

SCORPIONE

La settimana che si apre si gioca tutta sulle geometrie celesti disegnate dalla Luna: l’atmosfera distesa che vi lasciate alle spalle dal fine-settimana diventa via, via più complessa, con qualche ostacolo inatteso da superare tra venerdì e sabato. Ci vuole un po’ di relax.

SAGITTARIO

I primi giorni della settimana mettono a disposizione interessanti suggerimenti lunari, ma il quadro generale è destinato a cambiare con il trascorrere dei giorni, con qualche noioso contrattempo nel week-end. In amore vale la pena evitare discussioni e polemiche inutili con il partner.

CAPRICORNO

Il bel trigono della Luna, fra giovedì e venerdì, può essere utile per risolvere una questione che sta particolarmente a cuore. I nati di fine segno devono essere attenti a cogliere tutte le opportunità che Giove mette sul loro cammino. Energie in aumento, grazie alla nuova posizione del Sole.

ACQUARIO

I nati di inizio segno stanno facendo i conti con la presenza di Saturno che esige, nell’immediato, un’assunzione di responsabilità. I nati di febbraio, invece, sono sotto il tiro di Marte che costringe a fare fronte a diversi imprevisti. Arrivano in soccorso Venere e la Luna, che favoriscono i rapporti sentimentali.

PESCI

Approfittate della scia di suggerimenti positivi che la Luna, facendovi visita nel week-end, ha lasciato. Successivamente le giornate si fanno più complesse, con soluzioni nuove da trovare. L’energia è in aumento, grazie al Sole, mentre le questioni sentimentali richiedono un’attenzione maggiore.

