Segno superfortunato Sagittario. Settimana dall’11 al 17 febbraio

ARIETE

Attenzione ai malanni di stagione, che potrebbero colpire nei giorni centrali della settimana, quando la Luna è distante, distratta e capricciosa. Per il resto, i nati della prima decade si fanno coccolare da Venere e dal partner, mentre chi è single deve stare bene attento ai nuovi incontri, che potrebbero trasformarsi in…nuovi amori.

TORO

Siete molto impegnati con il lavoro e lo studio, seguite progetti a lungo termine sorretti da ottimi trigoni di Terra, che danno basi solide a tutte le vostre iniziative. Il fine-settimana non è dei migliori, con la Luna che scappa nel segno opposto e fa un po’ la dispettosa.

GEMELLI

Le energie sono buone, grazie al bel trigono del Sole e alla posizione di Venere, di buon auspicio per chi deve affrontare impegni di lavoro e di studio. La buona notizia è che lunedì 17, finalmente, Marte trasloca in Capricorno, abbandonando la scomoda opposizione che vi ha creato non poco stress, stanchezza e contrattempi inaspettati. Adesso ci vuole riposo.

CANCRO

Inizia il lungo trigono di Mercurio dal segno amico dei Pesci, ottimo per chi deve affrontare impegni di lavoro e soprattutto di studio, per chi ha necessità di trovarsi a stretto contatto con i giovani. La Luna è molto gradevole nel fine-settimana: ci vuole un programma speciale.

LEONE

Le energie fisiche non saranno proprio al top, considerando le consuete antipatie stagionali, ma avete frecce davvero potenti al vostro arco, prime fra tutte quelle che vi mette a disposizione Venere, che aumenta fascino e voglia di nuove conquiste. I nati della terza decade devono far tesoro degli ultimi suggerimenti di Marte, nel lavoro e nello studio.

VERGINE

Una bella settimana, che si apre con la presenza della Luna nel segno, portatrice di novità, sorprese, incontri inattesi che fanno sempre piacere. Riuscite a organizzare la routine familiare come preferite e questo vi rende felici. Anche l’Amore non disdegna sorprese e coccole.

BILANCIA

La Luna vi accompagna nei giorni centrali della settimana, ottima per chi deve affrontare impegni in pubblico dal momento che ne favorirà l’immagine. I nati di fine segno possono ancora contare sulle buone energie di Marte, mentre, al contrario, Venere non favorisce la vita di coppia. Ci vuole pazienza e soprattutto evitate di polemizzare con il partner.

SCORPIONE

La Luna vi sceglie per trascorrere insieme il fine-settimana, portando piccole e piacevoli novità, regali inattesi, un incontro con un amico che non vedevate da tempo. Ci vuole un programma speciale, per festeggiare! Mercurio in aspetto di trigono offre buoni consigli per la routine quotidiana di lavoro e di studio.

SAGITTARIO

Nel vostro Cielo si preannunciano grandi novità: Marte sta per traslocare in Capricorno e quindi dovrete cogliere al volo le ultime ed inattese opportunità che vi presenta, mentre Venere, amica dall’Ariete, protegge gli affari di cuore. La Luna vi coccola tra la fine del week-end e l’inizio della prossima settimana.

CAPRICORNO

Godetevi questi ultimi giorni di relativo relax, prima dell’irruzione di Marte nel segno, fra lunedì 17 e martedì 18. Sbrigate subito tutto quello che potete, perché con l’arrivo del pianeta, i ritmi giornalieri cambieranno sicuramente e si faranno più incalzanti, con impegni imprevisti sempre in agguato, ma anche con tante nuove opportunità che busseranno alla porta.

ACQUARIO

Il Sole accompagna con energia e buon umore la stagione dei compleanni, mentre la Luna offre buoni suggerimenti nella parte centrale della settimana. La vita di coppia può contare sulla protezione di Venere, così come i single possono affidarsi a lei per fare nuovi incontri.

PESCI

La Luna è distratta nella parte centrale della settimana e potrà creare qualche noioso contrattempo, subito superato con un sorriso nel week-end, quando potrete rifarvi programmando ciò che più vi piace. Mercurio rende più agevoli gli impegni quotidiani di lavoro e di studio. Molto bene!

Commenti