Segno superfortunato: Sagittario. Settimana dal 5 all’11 maggio

ARIETE

I pianeti in Toro concentrano l’attenzione sul settore finanziario, da seguire con cura per approfittare di tutte le opportunità che possono incentivare le entrate. I primi giorni della settimana registrano qualche intoppo, dovuto ai capricci della Luna, ma si recupera strada facendo, con un week-end al top.

TORO

Le giornate di giovedì e di venerdì faranno segnare il passo e dovete mettere in conto qualche contrattempo imprevisto, dovuto all’opposizione della Luna. Ma i recuperi saranno veloci, già a partire dal fine-settimana. Investite energie in un progetto di lavoro a lungo termine.

GEMELLI

I nati di fine segno possono approfittare delle energie extra che Marte mette a disposizione per lavorare ad un progetto ambizioso. Venere offre aiuti sostanziosi per quello che riguarda gli affari di cuore, per tutta una serie di progetti di lavoro e sostiene chi decide di intraprendere una dieta. Luna capricciosa nel week-end.

CANCRO

I nati di fine segno sono concentrati per contrastare l’altalena di Saturno, sospeso fra il primo grado dell’Acquario e gli ultimi del Capricorno: le mosse vanno studiate con cautela, senza azzardi inutili. Giovedì e venerdì sono le giornate migliori della settimana.

LEONE

I nati di fine segno devono ancora fare uno sforzo per affrontare gli ultimi giorni di opposizione di Marte. Fra poco tornerà il sereno e diversi ostacoli potranno sparire dal vostro cammino all’improvviso, così come erano arrivati. Concedetevi un po’ di riposo, soprattutto nel fine-settimana.

VERGINE

Portate a termine in fretta i compiti ed i progetti lasciati in sospeso: a breve l’opposizione di Marte complicherà la situazione e soprattutto vi richiederà un dispendio maggiore di energie. Sfruttate l’ultima parte del week-end, con la Luna dispensatrice di buoni consigli.

BILANCIA

Molto bene! I paladini celesti al vostro fianco sono davvero molti e dovrete approfittarne per fare passi decisivi nel settore che preferite, in amore, nel lavoro o nello studio. La Luna è davvero speciale in questi giorni di inizio settimana, portatrice di notizie inaspettate.

SCORPIONE

Le consuete antipatie stagionali non scalfiscono il vostro buon umore, soprattutto grazie alla presenza della Luna, fra giovedì e venerdì, capace di portare novità inaspettate. Per il resto sarà importante predisporre una strategia precisa nel lavoro o nello studio, per sfruttare al meglio le prossime geometrie celesti.

SAGITTARIO

Se mettete in conto il fatto di dover prestare un po’ di attenzione per la vita di coppia, dove è bene evitare polemiche inutili, per il resto il Cielo vi offre suggerimenti davvero interessanti. La Luna poi, vi fa visita nel fine-settimana, portando novità molto gradite.

CAPRICORNO

In Cielo i segnali positivi sono davvero molti, a cominciare dalle belle energie che giungono da Sole e Mercurio, supporter speciali per quello che riguarda i progetti di lavoro e di studio. Anche la Luna farà la sua parte, giungendo a farvi visita alla fine del week-end, con suggerimenti inattesi.

ACQUARIO

I nati di fine segno si devono davvero concentrare per trarre il massimo profitto dagli ultimi giorni in compagnia di Marte e per non lasciarsi sfuggire opportunità impreviste. Per il resto si punta sui primi giorni della settimana, con una bella Luna in trigono. Venere offre suggerimenti interessanti in amore.

PESCI

Utilizzate questa settimana per focalizzare l’attenzione sul progetto che in questo momento vi sta maggiormente a cuore: nei prossimi giorni, complice l’arrivo di Marte, potrebbero arrivare novità inaspettate per farlo decollare o per portarlo a termine. Le giornate di giovedì e di venerdì saranno le migliori.

