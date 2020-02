Segno superfortunato Leone. Settimana dal 4 al 10 febbraio

ARIETE

Febbraio si apre con un pieno di energia che galvanizza soprattutto i nati di aprile, sotto l’influsso del trigono di Marte dal Sagittario, che possono affrontare senza paura impegni di lavoro e di studio. Anche l’Amore si prepara ad elargire doni a piene mani, grazie all’arrivo di Venere nel segno, sabato 8.

TORO

Il nuovo mese che arriva non sarà avaro di sorprese per i nati del Segno, forti di un bel trigono di Marte, nella seconda metà di febbraio, che supporta con belle energie. Intanto godetevi il pieno di fascino che la Luna vi mette a disposizione all’inizio della settimana.

GEMELLI

La Luna nel segno porta buone notizie e piccole piacevoli sorprese che vi aiuteranno ad affrontare nel modo giusto la settimana. Per il resto ci vuole ancora un po’ di pazienza, Marte è ancora causa di stress e affaticamenti, con ostacoli imprevisti sul cammino. La riscossa arriverà nella seconda parte del mese.

CANCRO

Puntate con sicurezza sui giorni centrali della settimana, fra giovedì e venerdì, con la Luna nel Segno, prodiga di utili consigli e pronta a fare qualche sorpresa. Per il resto bisogna affrettarsi a completare i progetti di lavoro iniziati, perché nella seconda parte del mese l’opposizione di Marte potrà creare ostacoli imprevisti.

LEONE

Alla grande, grazie a supporti stellari davvero positivi, a partire dalla Luna che vi accompagna nel fine-settimana, da organizzare con cura per cogliere tutte le belle opportunità. Da sabato 8 poi, arriva anche Venere a rendere molto piacevole la vita sentimentale, mentre ancora per una quindicina di giorni Marte fornisce energie strepitose. Approfittatene ora!

VERGINE

Una settimana che porta buone notizie, con antipatie celesti che si concluderanno a breve e che permetteranno una ripresa veloce. La nuova posizione di Venere favorirà incontri sentimentali e momenti di relax con il partner, mentre nella seconda metà del mese Marte favorirà lavoro e studio. Per ora, attenzione a non fare passi falsi nella routine quotidiana.

BILANCIA

Si punta sui primi giorni della settimana, martedì e mercoledì, con una bella Luna complice dal segno amico dei Gemelli, così come Sole e Marte sono pronti a supportare con buone energie. In Amore, invece, conviene prestare un po’ di attenzione, perché da sabato 8 Venere si fa lontana e poco collaborativa…

SCORPIONE

Febbraio sarà un mese che offrirà buone opportunità per risolvere problemi finanziari ed amministrativi lasciati in sospeso, oppure noie organizzative nel lavoro e nello studio quotidiani. Le energie saranno davvero ottime, nella seconda parte del mese, con la nuova posizione di Marte in Capricorno.

SAGITTARIO

I nati di dicembre possono contare sul supporto marziano per cambiamenti repentini di lavoro e di abitudini consolidate nella sfera familiare, mentre Venere, da sabato 8, sarà magica per la vita sentimentale, favorendo nuovi incontri e promettendo periodi sereni con il partner. Solo la Luna è dispettosa all’inizio della settimana.

CAPRICORNO

Evitate impegni importanti a ridosso del fine- settimana, fra giovedì e venerdì, quando la Luna si metterà a fare i capricci. Preparate, invece, strategie di lavoro e per progetti a lungo termine da avviare non appena, il prossimo 16 febbraio, Marte sbarcherà nel Segno.

ACQUARIO

Il Sole nel Segno accompagna con buone energie i compleanni, così come Venere, a partire da sabato 8, sorriderà alla vita sentimentale, facilitando incontri e rinsaldando l’armonia di coppia. Le energie che provengono da Marte sono buone, da spendere per progetti a lungo termine. Luna capricciosa nel fine-settimana, ci vuole pazienza.

PESCI

I giorni centrali della settimana sono i migliori, con i positivi suggerimenti lunari che si aggiungono all’arrivo di Mercurio, proprio oggi, martedì, ottimo supporto per tutto quello che riguarda il lavoro e lo studio quotidiani, favorevolissimo per chi si occupa di commercio e di comunicazione.

Commenti