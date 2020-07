Segno superfortunato: Leone. Settimana dal 21 al 27 luglio

ARIETE – La settimana si apre in modo positivo, grazie alla Luna nel segno amico del Leone, prodiga di buone energie che si sommano alla spinta all’azione di Marte. Valutate con attenzione tutte le possibilità che si presentano ed evitate di agire d’istinto. Il week-end risente di un po’ di stanchezza, ci vuole un programma rilassante.

TORO – Le geometrie celesti aiutano i programmi a lungo termine, dal lavoro, allo studio, agli impegni sentimentali. Si punta sui giorni centrali, giovedì 23 e venerdì 24, per affrontare un impegno che vi sta particolarmente a cuore. Gli amici offrono una compagnia piacevole e divertente.

GEMELLI – Viaggiate tranquilli sui mari estivi, forti di non pochi sostegni celesti, a cominciare da Venere, ancora per diversi giorni nel segno: meglio però affrettarsi a risolvere o a chiarire questioni sentimentali lasciate in sospeso. Bene il fine-settimana, da trascorrere in buona compagnia.

CANCRO – Salutate il Sole che lascia il vostro segno per addentrarsi in Leone: le energie sono, però, ancora molte, da mettere a frutto in campo professionale, riuscendo a spuntare anche soluzioni interessanti per il vostro portafoglio. Mercurio facilita i contatti e giorni sereni da trascorrere con gli amici.

LEONE – Lo Zodiaco si inchina a re e regine: domani, mercoledì 22, il Sole entra nel segno, in un magico duetto con la Luna, regalando compleanni meravigliosi. Non mancheranno regali graditissimi, sorprese, telefonate ed amici che arriveranno a festeggiarvi. Non dovrete fare altro che dispensare sorrisi, lasciandovi ammirare ed amare.

VERGINE – Spostamenti veloci, lavoro quotidiano con iniziative a breve termine, incontri divertenti, ma anche propositivi con gli amici. La settimana si preannuncia decisamente interessante, soprattutto fra le giornate di venerdì 24 e sabato 25, quando la Luna arriverà a farvi visita con il suo carico di novità.

BILANCIA – Contrastare Marte, con i suoi imprevisti, non è sempre facile, ma bisogna anche dire che in Cielo gli aiuti non mancano. La Luna vi raggiunge nel fine-settimana, compagna ideale per una breve fuga rilassante e con la complicità di Venere, capace di fare magie in amore.

SCORPIONE – I giorni trascorrono con un gioco sottile di equilibrismo, dove giocano a favore le rinnovate energie che arrivano da Mercurio in Cancro, molto utili da spendere nel lavoro e negli impegni quotidiani, ed i forti sestili dal Capricorno. Attenzione però, perché Urano è pronto a scombinare le carte in tavola…

SAGITTARIO – Trigoni celesti molto positivi vi inviano energie preziose da sfruttare soprattutto in campo professionale: Marte dall’Ariete duetta con la Luna in Leone, con suggerimenti davvero preziosi. Gli affari di cuore non vanno così bene come vorreste, ma è solo questione di tempo prima che le Stelle tornino a sorridervi.

CAPRICORNO – I suggerimenti celesti sono sempre molto interessanti, in particolare per i nati di gennaio, che stanno giocando una partita cruciale della loro vita, con importanti cambiamenti da affrontare. L’inizio del fine-settimana, fra venerdì e sabato, registra anche una bella Luna che alimenta incontri con amici piacevoli.

ACQUARIO – La settimana non si apre nel migliore dei modi, a causa della Luna, distante e capricciosa nel segno opposto del Leone. Mano a mano che i giorni trascorrono, però, torna il sereno e il fine-settimana vi vedrà pronti a riprendervi la scena, con momenti magici da trascorrere con il partner.

PESCI – I giorni centrali della settimana risentono dell’opposizione della Luna, con la possibilità di vedervi cascare davanti qualche contrattempo imprevisto. Mercurio offre suggerimenti interessanti da mettere in atto nel lavoro quotidiano e in più regala momenti sereni con gli amici.

