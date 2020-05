Segno superfortunato: Cancro. Settimana dal 26 maggio al 1° giugno

ARIETE

Si apre una bella settimana, con novità interessanti soprattutto nei giorni centrali, grazie alla Luna, sponsor dal segno amico del Leone. I pianeti in sestile dai Gemelli, invece, facilitano la comunicazione interpersonale, molto utile soprattutto per quanto riguarda lo studio e il lavoro. Molto bene l’amore.

TORO

La concentrazione di pianeti veloci sulla seconda casa, pone un accento sul settore finanziario ed in particolare su quelli che sono i redditi provenienti dal vostro lavoro: ci sono possibilità di aumentare gli introiti e di farsi un ben regalo acquistando un oggetto di pregio.

GEMELLI

I pianeti veloci danzano numerosi nel segno, festeggiando compleanni che mai come in questo momento danno il senso della libertà ritrovata. E non è un caso che tutte le limitazioni alla comunicazione e agli scambi poste nei mesi passati, possano essere tolte proprio in questi giorni.

CANCRO

La Luna nel segno, all’inizio della settimana, regala incontri e novità gradite. La concentrazione di pianeti in Gemelli è positiva anche per voi e soprattutto per chi, alla nascita, aveva pianeti in quello stesso segno, come potrebbe rivelare la vostra Carta del Cielo. L’energia è in crescita, con buoni risultati per lavoro e studio e l’amore promette un’atmosfera molto serena.

LEONE

Le geometrie celesti sono decisamente favorevoli, grazie soprattutto al sestile dai Gemelli di Sole, Venere e Mercurio, ottimi per incentivare lavoro, studio, comunicazione e, perché no, anche gli affari di cuore. La Luna nel segno, nei giorni centrali, porta con sé incontri e notizie inattese.

VERGINE

La Luna che vi accompagna nel fine-settimana, regalandovi un paio di giorni tranquilli e sereni (da trascorrere in campagna, se potete farlo), è ottima per sostenere lo stress causato dall’opposizione di Marte, che pone i nati della seconda e della terza decade di fronte ad ostacoli imprevisti.

BILANCIA

I suggerimenti delle Stelle sono ottimi, un po’ in tutti i settori della vita: favoriti la comunicazione e lo studio, così come il lavoro quotidiano e Venere in trigono protegge le relazioni sentimentali. Alla fine del week-end arriva anche la Luna, con una coccola extra.

SCORPIONE

Marte in trigono dal segno amico dei Pesci e, da venerdì 29, Mercurio in Cancro, pongono l’attenzione sulle attività quotidiane, in particolare il lavoro e lo studio. E’ il momento di spingere progetti che avevate fino ad ora messo da parte e di affrontare con determinazione gli ultimi impegni di studio.

SAGITTARIO

I giorni centrali della settimana sono i migliori, grazie al trigono lunare dal segno amico del Leone. Per il resto state scontando qualche capriccio stellare dovuto alla concentrazione di pianeti veloci in Gemelli, come sempre accade in questa stagione. Ci vuole solo un po’ di pazienza.

CAPRICORNO

Marte in sestile dai Pesci è un ottimo sponsor in quanto ad energie da mettere a frutto nel lavoro e nello studio. Dalla fine del mese l’opposizione di Mercurio consiglia di evitare polemiche e discussioni inutili, sia con i familiari che in ambito professionale. Puntate sul week-end.

ACQUARIO

L’andamento della settimana è determinato dagli umori della Luna, un po’ capricciosa nei giorni centrali: aspettatevi qualche noia imprevista. Intanto i nati di gennaio fanno i conti con Saturno e predispongono progetti a lungo termine, nel lavoro, nello studio e in campo affettivo.

PESCI

Sopportate bene lo stress causato dal transito di Marte nel segno, che scompiglia la tranquillità della routine quotidiana e vi pone, vostro malgrado, al centro della scena. Mercurio, venerdì 29, arriva in aiuto, prezioso nel lavoro, nello studio e nei rapporti con gli amici. Un po’ faticoso il week-end.

