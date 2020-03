Segno superfortunato Bilancia. Settimana dal 31 marzo al 6 aprile

ARIETE

Si susseguono i giorni dei compleanni che, nonostante tutto, portano sorprese e notizie gradite. La settimana appare speciale, grazie alle energie congiunte di Sole e di Marte, particolarmente efficaci per i progetti di lavoro e per lo studio. Fine-settimana gradevole, a tutto relax.

TORO

I nati del Segno consolidano i risultati acquisiti di recente grazie ai forti transiti in Capricorno dove, comunque, permangono aspetti che possono essere molto positivi. In Amore la partita va chiusa in fretta, approfittando degli ultimi giorni di presenza di Venere. Puntate sul week-end.

GEMELLI

Ottime notizie per i nati dei Gemelli che si preparano a vivere una stagione davvero sorprendente, grazie alla presenza (lunghissima) di Venere nel Segno. Favoriti gli affari di cuore, sicuramente, ma si potranno raggiungere risultati ragguardevoli un po’ in tutti i settori. Energie in forte aumento, grazie al trigono di Marte dal segno amico dell’Acquario.

CANCRO

Finalmente la morsa di Marte si allenta del tutto e il pianeta lascia definitivamente l’aspetto (faticosissimo) di opposizione. E’ tempo, prima di tutto, di recuperare energie, concedendovi riposi ristoratori. La Luna vi fa visita nei giorni centrali della settimana, con sorprese inattese.

LEONE

Le prossime settimane richiederanno una particolare circospezione, a causa della nuova posizione di Marte, ora in aperto contrasto. Gli ostacoli che incontrerete sul vostro cammino quotidiano saranno inattesi e per questo causeranno stress e nervosismo. Per ora contate sull’aiuto della Luna, all’inizio del fine-settimana.

VERGINE

Domenica 5 e lunedì 6 saranno i giorni migliori della settimana, grazie alla presenza della Luna, portatrice di notizie inattese. Per ora potete ancora contare sul riflesso delle energie di Marte, mentre i nati di fine Segno approfittano del trigono di Giove per risolvere questioni legali e burocratiche.

BILANCIA

Arrivano finalmente ottimi aiuti celesti per farvi dimenticare le recenti (e consuete) bizze primaverili delle Stelle. Marte in Acquario vi mette a disposizione tante energie da spendere un po’ in tutti i settori, mentre Venere, dal 3 aprile, supporta egregiamente le storie d’Amore.

SCORPIONE

Il Cielo di Aprile presenta spunti interessanti, soprattutto in Amore, suggerimenti da cogliere al volo. Marte in Acquario crea qualche tensione nel quotidiano, con piccoli contrattempi che possono innervosire. I giorni migliori della settimana sono quelli del week-end.

SAGITTARIO

Bisogna affrettare le mosse in Amore, con dichiarazioni lampo per chi mira a nuove conquiste, mentre chi è in coppia deve cercare di appianare le divergenze con il partner. Marte in Acquario porta un utilissimo bagaglio di energie, da sfruttare nel lavoro e nello studio. Bene il fine-settimana.

CAPRICORNO

I nati di fine Segno guardano con sollievo l’allontanarsi di Marte e si preparano a recuperare energie. Ci vorrà qualche giorno per riorganizzare la routine quotidiana scombussolata dal pianeta, ma potete sempre contare sull’ottimo aiuto di Giove. La Luna fa i capricci, mercoledì e giovedì.

ACQUARIO

Adesso siete voi al centro dell’attenzione celeste, grazie alle corpose presenze di Marte e di Saturno sui primi gradi del Segno. Ad essere tirati in causa saranno i nati di gennaio, chiamati a fronteggiare più di un imprevisto, ma che dovranno anche essere attenti per cogliere al volo ogni opportunità.

PESCI

Si naviga a vista, tenendo presente che la nuova posizione di Venere i Gemelli non sarà particolarmente favorevole agli affari di cuore: meglio anticipare le mosse. Potete anche contare sull’aiuto della Luna, amica nelle giornate di mercoledì e di giovedì, mentre domenica 5 e lunedì 6 saranno più complicate.

