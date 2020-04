Segno superfortunato Bilancia. Settimana dal 28 aprile al 4 maggio

ARIETE

Si apre un mese in cui sarete sostenuti dai transiti stagionali nel segno amico dei Gemelli, una spinta ottima per quello che riguarda i sentimenti e le relazioni interpersonali. Nella settimana i giorni migliori sono quelli del week-end, in particolare venerdì 1 e sabato 2.

TORO

I pianeti veloci nei segni a voi vicini creano buone opportunità un po’ in tutti i settori: Venere in Gemelli favorisce i rapporti interpersonali e poi Mercurio inciderà positivamente su possibili introiti finanziari. Prosegue la stagione dei compleanni, con le belle energie che giungono dal Sole.

GEMELLI

Si avvicina a grandi passi la propizia stagione dei compleanni, che quest’anno vede una speciale concentrazione di pianeti nel segno. Nell’attesa vanno sfruttate al meglio le energie di Marte e di Venere, ottime per risolvere questioni sentimentali e per avviare progetti di lavoro.

CANCRO

La Luna vi fa visita nelle giornate di mercoledì 29 e di mercoledì 30, portando novità e sorprese che potranno risultare particolarmente gradite. Un po’ di attenzione la richiede ancora la posizione di Marte: cercate di evitare polemiche inutili e fate attenzione a ostacoli imprevisti nei vostri progetti di lavoro.

LEONE

La partita con Marte, opposto dall’Acquario, è ancora ampiamente aperta, soprattutto per i nati della terza decade. Ma arrivano in vostro aiuto fidi alleati, con ottimi suggerimenti da non sottovalutare: arriva la Luna, che porta buone notizie, così come Venere in Gemelli favorisce la vita sentimentale.

VERGINE

I nati del segno sono concentrati a domare le intemperanze di Venere, che crea qualche ostacolo per quello che riguarda la vita sentimentale e che non offre gli aiuti sperati nel lavoro. Intanto potete contare sulla Luna, che vi fa visita nel fine-settimana, portando notizie e sorprese gradite.

BILANCIA

Le partite stagionali con i pianeti in opposizione si sono concluse e procedete spediti grazie ai buoni supporti che arrivano dagli altri segni d’Aria. Marte vi sostiene nei progetti di lavoro e di studio, mentre Venere vi aiuta nelle partite amorose che avete ancora aperte.

SCORPIONE

State affrontando le consuete intemperanze celesti stagionali, con i pianeti veloci che si concentrano nel segno opposto del Toro. Niente di così pesante, ma è quel che basta per rendere un po’ nervosi. La Luna risolleva l’atmosfera nei primi giorni della settimana e nel week-end.

SAGITTARIO

Non mancano gli spunti positivi, soprattutto nelle giornate centrali della settimana e all’inizio del week-end. Marte mette a disposizione buone energie da utilizzare nel lavoro e nello studio, mentre Venere vi costringe ad affrontare una questione sentimentale un po’ spinosa.

CAPRICORNO

I primi giorni della settimana possono segnare un po’ il passo, a causa dei capricci lunari. Con il trascorrere dei giorni il cielo si rasserena e riuscite a trovare le soluzioni migliori per superare eventuali intoppi. Puntate sul fine-settimana per dedicarvi qualche momento di relax.

ACQUARIO

Tenete d’occhio i giorni centrali della settimana e l’inizio del week-end, quando sarà previsto uno scontro diretto fra la Luna e Marte, con seguito di polemiche in vista: contate fino a venti prima di parlare. Per chi è impegnato in schermaglie amorose, Venere offre il suo sostegno.

PESCI

La settimana si apre con il favore della Luna, con suggerimenti da utilizzare per quello che riguarda la routine quotidiana di lavoro e di studio. Successivamente la questione di complica, con qualche contrattempo da mettere in conto soprattutto nel week-end. Anche le strategie amorose richiedono prudenza.

Commenti