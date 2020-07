Segno superfortunato: Ariete. Settimana dal 7 al 14 luglio

ARIETE

La settimana vi mette indubbiamente al centro dell’attenzione: Marte sollecita i nati della prima decade ad intraprendere nuovi progetti di lavoro e offre su un piatto d’argento molte occasioni, che andranno valutate con attenzione. Nel week-end arriva anche la Luna e allora ci vuole un programma davvero speciale.

TORO

Le giornate di giovedì 9 e di venerdì 10 sono le migliori, grazie alla complicità lunare, per proseguire nel lavoro quotidiano. I nati della prima decade sono alle prese con il transito di Urano che potrà scompigliare improvvisamente le carte. Nello stesso tempo, però, si riforma l’eccezionale trigono di Terra, da sfruttare per progetti a lungo termine, in tutti i settori della vita.

GEMELLI

A parte qualche piccolo stress causato dalla Luna, il periodo è senza dubbio promettente: puntate sui primi giorni della settimana e, in particolare, dedicatevi agli affari di cuore, che in questo momento potranno sicuramente regalarvi le gioie maggiori. Il lavoro quotidiano offre guadagni inaspettati.

CANCRO

Continua la serie positiva delle settimane dedicate ai compleanni: i transiti positivi vanno sfruttati prima di tutto in campo professionale, dove Mercurio sarà capace di suggerimenti interessanti per nuovi progetti lavorativi. I nati di fine segno si preparano ad una ennesima battaglia con i pianeti lenti in Capricorno: preparatevi ad affrontare altri cambiamenti.

LEONE

La settimana non si apre nel migliore dei modi, a causa dei capricci della Luna, ma si recupera con il trascorrere dei giorni, fino ad arrivare al week-end che richiede un programma davvero speciale. Le energie sono in aumento grazie alle sponsorizzazioni di Marte dal segno amico dell’Ariete. Bene anche l’amore.

VERGINE

Avete bisogno di rimettere a posto alcune situazioni, scombinate dalla recente opposizione di Marte. Le giornate centrali della settimana potranno essere le più complicate, a causa delle antipatie lunari. Meglio il fine-settimana, da trascorrere in compagnia di amici o con il partner, scegliendo programmi rilassanti e rigeneranti.

BILANCIA

Gli effetti dell’opposizione di Marte iniziano a farsi sentire e la avvertono in particolare i nati di inizio segno. Procedere con i progetti che si avevano in mente si fa più complicato, mentre il fine-settimana presenta qualche ostacolo più del previsto, perché anche la Luna si metterà a fare i capricci. L’amore del partner potrà essere il premio di consolazione.

SCORPIONE

In Cielo contate molti alleati che rendono questo inizio d’estate particolarmente gradevole: Sole e Mercurio in Cancro offrono preziosi consigli per quello che riguarda il lavoro quotidiano oppure, per chi è in vacanza, per trascorrere giornate liete in compagnia di amici cari. Pregevoli le giornate di venerdì e sabato.

SAGITTARIO

A conti fatti le suggestioni stellari estive sono lusinghiere, eccezione fatta per l’opposizione di Venere, che non facilita il dialogo con il partner o l’inizio di nuove relazioni. Per il resto le energie sono buone, grazie al trigono marziano e il week-end è movimentato e ricco di novità.

CAPRICORNO

Lo sprint iniziale si va affievolendo con il trascorrere dei giorni, quando gli impegni che via, via si presenteranno spegneranno un po’ l’entusiasmo. I nati di fine segno sono di nuovo alle prese con il transito dei pianeti lenti che impone scelte precise, anche a costo di operare cambiamenti radicali.

ACQUARIO

E’ una bella settimana, che si apre proprio con la Luna nel segno, portatrice di novità, sorprese, incontri e telefonate inattese. Venere crea suggestioni d’amore, dal segno amico dei Gemelli, in una parentesi sentimentale decisamente felice, mentre la Luna Ariete è premiante anche nel fine-settimana.

PESCI

Avete ripreso quota dopo il transito di Marte, che ha messo a dura prova nervi e resistenza fisica. I giorni centrali della settimana salutano con gioia l’arrivo della Luna, che porta amici, sorprese, veloci fughe in località di mare. Marte sulla seconda casa richiede un’attenzione speciale per le questioni finanziarie.

Commenti