Segno superfortunato Ariete. Settimana dal 24 al 30 marzo

ARIETE

La settimana si apre nel migliore dei modi, con la Luna nel segno che si congiunge al Sole, presagio molto positivo per chi compie gli anni in questi giorni. Le energie sono in aumento da spendere un po’ in tutti i settori della vita quotidiana. Favorite le storie d’amore segrete.

TORO

Puntate tutte le vostre carte sull’Amore, quello davvero con la “A” maiuscola, favorito dall’aspetto speciale, nei giorni prima del week-end, fra la Luna e Marte. I colpi di fulmine sono assicurati, così come le notizie inattese e le sorprese. Il fine-settimana richiede un programma speciale.

GEMELLI

Il tempo scorre tranquillo, in attesa di eventi più marcati, portati dai nuovi aspetti che si configurano in Cielo. Intanto la Luna vi fa visita alla fine del week-end, portandovi le notizie che aspettavate da tempo. Il fine-settimana trascorre in modo gradevole.

CANCRO

La stanchezza si fa sentire, e non poco, ma per fortuna questi sono gli ultimi giorni di guerra aperta da parte di Marte, che sta per lasciare il segno del Capricorno e quindi l’aggressivo aspetto di opposizione. Piacevole il trigono di Mercurio, particolarmente efficace per chi studia.

LEONE

E’ una settimana utile per predisporre piani futuri di lavoro, a breve e medio termine. Fra qualche giorno, la nuova posizione di Marte disseminerà il vostro cammino di ostacoli imprevisti e raggiungere gli obiettivi prefissi sarà più complicato. Le energie sono buone, grazie al sostegno dei valori Ariete.

VERGINE

Le geometrie celesti giocano sempre a vostro favore, in tutti i settori del vivere quotidiano. Approfittate dell’ultima settimana con aspetto decisamente positivo di Marte, che offre le energie giuste per varare nuovi progetti di lavoro e di studio, mentre Venere, dal segno amico del Toro, protegge gli affari di cuore.

BILANCIA

E’, come sempre, il periodo meno facile dall’anno, complice l’accumulo di pianeti veloci nel segno opposto dell’Ariete. Ci vuole pazienza per affrontare il quotidiano, ma certi, a breve, di poter contare su aiuti davvero insperati. Domani, mercoledì, e giovedì, la Luna causa cattivo umore.

SCORPIONE

La settimana va gestita bene, soprattutto nei primi giorni, mentre il fine-settimana richiede molta cautela, a causa dell’opposizione lunare, particolarmente capricciosa. Anche negli affari di cuore ci vuole un po’ di attenzione, evitando polemiche inutili con il partner.

SAGITTARIO

I valori Ariete sono particolarmente bene auguranti, mettendo a vostra disposizione energie fresche da impiegare in progetti inediti di lavoro. Nel fine-settimana, invece, dovrete fare i conti con qualche capriccio lunare che potrà causare contrattempi imprevisti.

CAPRICORNO

Ancora una settimana molto promettente, in particolare per chi è nato alla fine del Segno, che gioca il tutto e per tutto sostenuto dalla grande energia di Marte, per qualche giorno ancora nel segno. Nel fine-settimana potrete contare anche sul favore lunare, che si unisce all’affettuoso aspetto di Venere.

ACQUARIO

Siete in attesa delle grandi manovre che si approntano in Cielo e che vi vedono direttamente coinvolti. Anticipate le mosse, portando a termine gli impegni certi, perché a breve la presenza di Marte potrebbe scombussolare il quotidiano. Le energie sono buone e bisogna farne tesoro.

PESCI

La settimana si apre nel migliore dei modi, in compagnia della Luna, che prepara sorprese inattese e l’arrivo di notizie inaspettate. Mercurio consente di programmare nel modo migliore lo studio e sostiene i progetti legati al settore della comunicazione. Pregevole il fine-settimana, grazie anche alla benevolenza di Venere.

