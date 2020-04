Segno superfortunato Acquario. Settimana dal 14 al 20 aprile

ARIETE

C’è chi si prepara a lasciare il segno, come il Sole che rimane ancora per qualche giorno, per festeggiare insieme i compleanni dell’ultima decade, e chi arriva, come Mercurio, capace di offrire buoni consigli ai nati di marzo, sia in campo professionale, che per lo studio.

TORO

Si punta sui primi giorni della settimana, grazie al sostegno della Luna, amica dal segno del Capricorno. Chi aveva Venere in Gemelli alla nascita vive una stagione magica per l’amore: chi è in coppia fa progetti a lungo termine, mentre chi è single intreccia nuove relazioni.

GEMELLI

I passi più importanti vanno concentrati fra giovedì 16 e venerdì 17, quando la Luna si allea a Marte, in Acquario e invia energie più che positive da spendere nel lavoro e nello studio. Venere ha iniziato la sua lunga vacanza nel segno e favorisce i nati di maggio, premiati in amore.

CANCRO

La settimana non inizia benissimo, a causa delle intemperanze della Luna che dal segno opposto del Capricorno fa qualche capriccio. Si recupera bene con il passare dei giorni, per arrivare al fine-settimana, che promette momenti gradevoli, grazie al trigono lunare.

LEONE

I giorni centrali della settimana sono i più critici, a causa dell’opposizione di Luna e di Marte, entrambi in Acquario. Ci vuole un po’ di diplomazia e bisogna evitare di lasciarsi trasportare dall’ira e dalla foga. Puntate, invece, sugli affari di cuore, protetti da una piacevolissima Venere.

VERGINE

Martedì e mercoledì sono le giornate migliori, grazie alla buona posizione della Luna, che offre preziosi consigli, così come arriva l’aiuto di Giove, soprattutto per i nati di fine segno, che possono chiudere con successo pendenze legali e fiscali. In amore, invece, vale la pena usare un po’ di prudenza.

BILANCIA

La settimana inizia un po’ in salita, poi via via migliora, con un picco positivo nelle giornate di giovedì e di venerdì, quando la Luna disegna geometrie celesti che vi sono decisamente favorevoli, sia per il lavoro che per lo studio. Ottima anche la posizione di Venere, portafortuna in amore.

SCORPIONE

I giorni centrali della settimana sono quelli che richiedono la cautela maggiore, quando Luna e Marte si incontrano in Acquario, in un aspetto dissonante. Si recupera nel week-end, grazie al passaggio della Luna nel segno amico dei Pesci, che porta suggerimenti preziosi.

SAGITTARIO

I giorni si susseguono portando piccole novità un po’ in tutti i settori, consigli stellari da cogliere per portarsi avanti nel lavoro e nello studio, grazie anche al nuovo appoggio che viene offerto da Mercurio, ora nel segno amico dell’Ariete. L’amore, al contrario, segna il passo e soprattutto i nati di novembre dovranno ridimensionare le loro aspettative.

CAPRICORNO

La Luna vi fa visita nei primi giorni della settimana, con notizie inaspettate e novità interessanti, supportate, per i nati di fine segno, anche dall’ottimo transito di Giove, che offre soluzioni molto positive per questioni legali e fiscali ancora in sospeso.

ACQUARIO

A metà settimana la Luna giunge nel segno e si congiunge a Marte, mettendovi a disposizione una carica di energia davvero notevole, insieme a suggerimenti stellari da mettere subito in atto per conquistare punti preziosi in campo professionale e nello studio. Siete favoriti anche in amore.

PESCI

Nel cielo pescino la nota dissonante è data da Venere, che non favorisce le relazioni di coppia ed interpersonali in genere. Bisogna lasciar correre e puntare decisamente sul fine-settimana, quando arriva in aiuto la Luna, a regalare ore di relax e soprattutto portando notizie e piccole sorprese gradite.

Commenti