Segno fortunato Toro. Settimana dal 3 al 9 marzo

ARIETE

I segnali in Cielo sono contrastanti, ma alcune certezze a cui aggrapparsi ci sono anche questa settimana: Venere lascia i nati dell’Ariete, ma i suoi effetti positivi, in campo sentimentale, dureranno ancora per un po’ e quindi sarà bene approfittarne; la Luna, invece, consiglia di puntare sul week-end.

TORO

Notizia principale della settimana è sicuramente l’arrivo, venerdì 6, di Venere nel segno: l’umore va alle stelle, il fascino personale è in aumento e di conseguenza la capacità di ottenere consensi in campo amoroso. Continuano i sostegni dal Capricorno, per progetti a lungo termine in campo professionale e nello studio.

GEMELLI

In attesa di Venere, che vi farà visita in aprile per rimanere a lungo con voi, ora anticipate la festa con la visita della Luna, fra novità e amici ritrovati. Favorita la routine quotidiana di lavoro e di studio, grazie al permanere di Mercurio nel segno amico dell’Acquario.

CANCRO

Vivete in equilibrio precario, cercando di contrastare nel modo migliore (ma non è sempre così facile) le forti opposizioni dal Capricorno. La Luna vi aiuta, all’inizio della settimana, con piccole sorprese inattese che fanno bene allo spirito. Anche la nuova posizione di Venere potrà essere d’aiuto, sia in campo sentimentale, che professionale.

LEONE

Anche per i nati del Leone il consiglio è quello di trovare il giusto equilibrio fra i messaggi contrastanti delle Stelle: Mercurio opposto crea qualche contrarietà nella routine quotidiana, che si può superare grazie al supporto della Luna, soprattutto all’inizio del fine-settimana. In Amore evitate le polemiche.

VERGINE

Festeggiate la nuova posizione di Venere, ora nel segno amico del Toro, che vi permette recuperi veloci, non solo in campo sentimentale, ma anche nel lavoro e migliora la forma fisica. La Luna vi accompagna nel week-end e all’inizio della prossima settimana, con ottimi suggerimenti.

BILANCIA

Ancora qualche giorno di pazienza e poi i nati di settembre potranno tentare recuperi veloci in Amore, grazie alla nuova posizione di Venere, che cessa le sue ostilità. In coppia torna il sereno, mentre chi è single dovrà fare attenzione alle nuove opportunità che si presenteranno. Bene la routine quotidiana di lavoro e di studio.

SCORPIONE

Adesso è la vita sentimentale che crea qualche intoppo e qualche contrattempo: l’opposizione di Venere colpisce i nati all’inizio del Segno, che nella vita di coppia non hanno i riscontri desiderati. Meglio concentrare l’attenzione sul lavoro e sullo studio, dove si possono sfruttare le ottime energie del sestile che si forma con i valori Capricorno.

SAGITTARIO

Dopo l’uscita di Marte dal Segno state ancora cercando con pazienza di costruire un equilibrio soddisfacente. L’inizio della settimana potrà presentare qualche contrattempo, a causa dell’opposizione lunare, mentre il week-end, al contrario, potrà offrire ottime opportunità di svago.

CAPRICORNO

Cartellino rosso nei giorni centrali della settimana, quando la Luna si oppone a Marte e sarà capace di alimentare ogni tipo di polemica. Meglio puntare sul fine-settimana, con un trigono lunare capace di smorzare l’aggressività marziana. Venere favorisce i nati di dicembre.

ACQUARIO

Il lavoro e lo studio quotidiani possono portarvi grandi soddisfazioni, grazie al bel bagaglio di consigli che Mercurio vi mette a disposizione. Il fine-settimana, a causa dei capricci lunare, potrà presentare qualche noioso contrattempo. Ci vuole pazienza, in vista di momenti decisamente migliori.

PESCI

Si festeggiano i compleanni, grazie anche al bel supporto della Luna nei giorni centrali della settimana, con belle sorprese e incontri con amici che non vedevate da tempo. Sorprese anche in Amore, grazie alla nuova posizione di Venere. Il fine-settimana, invece, richiede qualche cautela.

