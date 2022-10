Segnali di fumo.

Oggigiorno siamo internet dipendenti e se non funziona diventa un dramma nel comunicare mail di lavoro o anche lettere amene come questa.

Questo mi porta a riflettere sull’importanza della comunicazione tra noi esseri umani. Se anticamente, parlo di 100.000 anni fa, dicono gli esperti, gli esseri umani che popolavano il nostro pianeta comunicavano attraverso gesti che poi, gradualmente hanno ceduto il posto alla lingua parlata. Man mano che la società diventava più complessa, la memoria collettiva del gruppo non bastava più per tramandare oralmente tutte le cose importanti. Era necessario avere una memoria al di fuori dell’oralità. Ecco che allora iniziarono ad annotare quanto dicevano, dai dipinti rupestri, alle incisioni su ossa di animali, su delle pietre levigate e su tavolette di argilla. Inizialmente con dei simboli simili a quanto volevano comunicare e poi sempre più stilizzati, ecco era nata la prima scrittura, in questo modo la crescita della comunicazione portò alle comunicazioni, allo sviluppo dei media per conservare e riutilizzare il crescente volume di informazioni. Con la scrittura nacquero le prime civiltà sulla Terra. Con l’avvento dei primi sistemi di scrittura avvenne una grande rivoluzione nella comunicazione. I primi scritti, usati solo a scopo economico o politico, permisero la registrazione e conservazione di vaste quantità di informazioni. I segni impiegati rappresentavano idee, oggetti, azioni, non suoni. Soltanto più tardi, in luoghi come l’antico Egitto e Babilonia, la scrittura sviluppò una dimensione acustica, ed il geroglifico o il carattere cuneiforme presero allora a indicare non tanto l’oggetto rappresentato, quanto il suono emesso nel pronunciare il nome dell’oggetto. Poi arrivò l’alfabeto fenicio composto da 22 caratteri, ciascuno dei quali rappresentava una consonante legata a diverse sillabe possibili. La giusta sillaba doveva essere dedotta dal contesto delle lettere adiacenti e il processo di lettura era di conseguenza lento. Era però un alfabeto piuttosto economico che si avvicinava molto alla lingua parlata. Quando i Fenici, popolo di marinai, entrarono in contatto con i Greci dell’Asia Minore, furono aggiunte all’alfabeto le vocali. Questo nuovo modo di scrittura e di lettura, che costituiva una buona approssimazione della lingua parlata, divenne presto l’antenato di tutti i successivi sistemi di scrittura dell’Occidente e pietra miliare della nostra civiltà occidentale. Su di esso si è fondata, infatti, buona parte del pensiero e della cultura occidentali. Poi con l’invenzione della carta e il suo arrivo in Europa, venne resa la stampa meno costosa e poi con Gutenberg, la stampa di libri divenne agibile alla portata di molte più persone.

La riproduzione dei testi scritti si sposta così dallo scrittoio dell’amanuense all’officina dello stampatore. Tuttavia, la rivoluzione della stampa non si verificò nell’arco di una generazione. Ci vollero 200 anni perché i cambiamenti introdotti dalla stampa nella società e nel campo della conoscenza venissero definitivamente acquisiti. Con la prima ondata di testi stampati, gli incunabula, furono riprodotti il più fedelmente possibile i manoscritti già esistenti. La stampa completò il passaggio dalla cultura dell’orecchio a quella dell’occhio già cominciato con la scrittura. La lettura silenziosa rara nel Medioevo, si diffuse rapidamente modificando anche l’organizzazione interna del libro. Con l’uso degli “indici”, per esempio, non era più necessario ricorrere alla memoria per ricordarsi il contenuto di un testo. Questo contribuì anche alla creazione dei primi dizionari, delle enciclopedie e dei testi grammaticali e quindi alla standardizzazione della lingua.

La stampa e la Riforma protestante furono strettamente connesse. Anche se non si può arrivare a dire che la stampa fu la causa della Riforma, tuttavia bisogna ammettere che essa permise la rapida disseminazione delle idee di Martin Lutero in lingua volgare e questo sicuramente facilitò il processo riformatore.

I libri, una volta stampati, passavano agevolmente di mano in mano e così pure le informazioni che essi contenevano, ma con l’arrivo del telegrafo i messaggi potevano viaggiare anche più velocemente del messaggero. La comunicazione a distanza non dipendeva più dal mezzo di trasporto utilizzato.

Poi con il telefono le persone da grandi distanze si avvicinarono, fu una rivoluzione, allora, epocale nel sistema delle comunicazioni tra esseri umani. Il salto da un modello di trasporto della comunicazione a un modello di trasmissione che apparteneva ai segnali di fumo, dei tamburi battenti e dell’uso di metalli levigati per direzionare i raggi del sole, il telegrafo ottico.

Tutta questa rivoluzione avvenne grazie all’elettricità che poi ha permesso internet e le odierne mail.

Oggi il computer esalta ulteriormente questo cambiamento, dotato com’è di una vasta capacità di gestione dei dati. Proprio perché elabora in forma digitale il linguaggio di tutti gli altri media, il computer è diventato il mezzo di comunicazione per eccellenza del XXI secolo. In particolare è uno strumento di scrittura per tutti dagli scrittori, giornalisti a questa ciofeca che ti scrive adesso.

Purtroppo oggi, la comunicazione elettronica, da una parte, contribuisce a limitare l’istituzione-libro come fonte e strumento di informazione e di cultura, ma forse con nuovi modi ne continua ed espande il servizio.

Ad un caro amico a cui non funzionavano in questi giorni il computer e la mail, ho richiesto tramite il telefono fisso sul indirizzo esatto per ritornare a scrivere al vecchia e cara lettera, perché per i segnali di fumo e per tamburi siamo un pochino distanti e rischieremmo di subire una denuncia per procurato incendio, per i segnali di fumo e rumori molesti per il tamburo, poi io non conosco il codice Morse, ma qui è un’altra storia.

Favria, 10.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana l’esempio corregge meglio del rimprovero. Felice lunedì.

Commenti