Nel girone D il Vallorco stende l’Ardor San Francesco 2-0 (decisiva una doppietta del solito Naretto) e si porta a +5 sul CNH Industrial. L’Agliè Valle Sacra rallenta la corsa dei settimesi imponendogli il pareggio: 1-1 sancito da Palumbo per gli industriali e Matteo Grimaldi per gli alladiesi. Risale la china La Romanese che supera 2-0 il Cigliano Saluggia (a bersaglio Muccilli e Perri) e si riprende il terzo posto in comproprietà con il Castiglione (rotondo 3-0 sulla Polisportiva Valmalone firmato da Spallone, Martini e Merico).

Lo Sciolze vince 3-0 sul campo del fanalino di coda Tronzano con le griffe di Bini (doppietta) e Cavazzi e si tiene in corsa per un posto nei playoff, mentre finisce in pareggio (1-1) il derby vercellese tra Livorno Ferraris e Tridinum: a referto Florea su calcio di rigore per i trinesi e Guimaraes per gli amaranto. Nella zona calda della classifica fondamentale vittoria per lo Junior Torrazza che grazie ad una doppietta di Abena supera un Ciriè in affanno e porta a +7 il vantaggio sulla penultima.

Nel girone C il Bajo Dora non molla un colpo. Gli eporediesi hanno vinto lo scontro diretto con il Mongrando per 2-0 e si mantengono al comando con tre lunghezze sul Centro Giovani Aosta balzato al secondo posto. I gol che lanciano in fuga la squadra di Andrea Baroni sono stati messi a segno da Santoliquido e Ficarra. Successo in trasferta anche per il Valchiusella: 1-0 con il Valdigne Montblanc. Gol-partita di Pastore in “zona Cesarini”.

Nel girone E continua il testa a testa tra Lesna Gold e Fiano Plus, appaiate in vetta a quota 34. Ai rossoblu basta un gol di Catania a regolare un ostico Olympic Collegno e domenica prossima scocca l’ora del big-match tra le due prime della classe con il Fiano a fare gli onori di casa. Con una doppietta di Pistone il Mappano passa sul campo dell’Olimpia Grugliasco e resta a -3 dalla zona playoff.

