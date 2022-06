Se non mi salutate e mi evitate: pazienza!

Il saluto è un cenno basilare della buona educazione, della civiltà e del rispetto, il punto di partenza per ogni essere umano per instaurare nuove conoscenze e mantenere intatte quelle già consacrate. Buongiorno, Buonasera oppure il più classico Ciao sono da sempre più che sufficienti ad avviare l’intricato meccanismo dei rapporti interpersonali. Dice un proverbio: il saluto non si nega mai a nessuno. Purtroppo non è vero per una certa categoria di persone che definisco ineducati, mai stati educati, da non confondere con i maleducati che, poverini sono stati si educati ma poi hanno dimentico le basilare regole del vivere civile e procedono su un sentiero storto. Gli ineducati, non hanno rispetto della persona, la salutano solo quando ne traggono un momentaneo vantaggio, alcuni di loro, miseri e meschini mi hanno tolto “l’amicizia” sui social, pazienza. Contenti loro. Pazienza domani è un altro giorno che rincorre un altro sogno che arriverà. Io vado avanti ogni giorno trascorrendolo in piena normalità. Continuo la mia vita normale, sempre seguendo la verità, che forse ferisce, ma cosa volete farci sono nato originale e non voglio morire fotocopia. Con la mia penna scrivo quello che mi và, non offendo mai nessuno e se le persone mi scartano pazienza, la figura la fanno loro. Anni addietro sono stato offeso con commenti non proprio lusinghieri, in modo gratuito, ma a queste persone non ho tolto il saluto, anzi loro lo avevano tolto a me, io non discendo a quegli infimi livelli ne ho risposto alle loro provocazioni. Mi domando come fanno delle persone ad arrivare al punto di non salutare. Quando si arriva al punto di non salutare più qualcuno, vuol dire necessariamente che la persona non più omaggiata di saluto è stata protagonista di azioni ed assunto comportamenti al limite dello stomachevole, spesso e volentieri è stata la causa sofferenza oppure più semplicemente si arriva a ritenerla riprovevole e di conseguenza, di riflesso, inesistente. E’ anche vero che ogni azione genera sempre una reazione. La reazione è direttamente proporzionale alla gravità, alla quantità ed alla qualità di malessere generata dall’azione. Queste persone dovrebbero avere il coraggio di parlarmi a quattro occhi, per dirmi il perché di questo gesto di mancanza di rispetto. Mi dispiace per loro io accetto il loro atteggiamento con il silenzio e l’accettazione. Perché questo vuole dire saper vivere senza rodersi dentro di astio e rancore, la vita è breve, perchè si deve sprecare con queste miserie umane! Gli errori li commettiamo tutti, questo è fuori dubbio. Siamo esseri umani, siamo imperfetti. Ma è davanti alle conseguenze di certi errori, davanti alla comprensione ed alla percezione degli stessi ed attraverso il comportamento successivamente assunto che ci viene offerta la facoltà di scegliere se essere meno imperfetti rispetto a prima oppure trasformarci in totali imbecilli. Nel saluto c’è rispetto, anzi il saluto è l’abc del rispetto. Non può esserci rispetto laddove questo sia malamente mancato. Non può più esserci il saluto.

Favria, 5.06.2022 Giorgio Cortese

Buona serata. nella vita quotidiana è più semplice spezzare una dura roccia che un pregiudizio. Felice domenica

