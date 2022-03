Se il cane abbaia la ringhiera ringhia?

La parola ringhiera deriva dalla parola arengo.

Nel medioevo, l’arengo in Italia, era il luogo dove i cittadini insorti contro i feudatari si riunivano per auto-organizzarsi.

Il termine è probabilmente derivato dal germanico hring, cerchio, anello, passò quindi ad indicare la stessa assemblea dei cittadini nei liberi Comuni contro i feudatari, i magnati citati da Dante.

Dalla stessa parola proviene il lemma arringa, discorso ad un pubblico, la medesima presunta radice di ringhiera, cioè lo spalto da cui parlava l’arringatore con discorsi solenni.

Ma nel ringhiare c’è molto di più, questo è l’atto di mostrare i denti con rabbia.

Se ci pensiamo bene allora, la ringhiera quindi ringhia e, in effetti, tutti i balconi, osservandoli dalla strada sembrano coperti da questi denti dritti di ferro, che mostrano con rabbia le loro gengive a balaustra.

La ringhiera ringhia, mostra i denti e difende il suo territorio e le persone sopra il poggiolo. Ringhiare e ringhiera mi sembrano fatti per stare insieme e per rimandarsi l’un l’altro in questa fantasiosa ricostruzione linguistica.

La ringhiera vista dalla strada è l’esaltazione dell’intermittenza e del singhiozzo, perché si vede l’amico, il conoscente e lo sconosciuto scomparire negli antri bui dei pianerottoli interni per poi riapparire miracolosamente sulla soglia del balcone e salutare.

La parola ringhiera per essere esatti deriva da una voce popolare toscana rignare a sua volta dal tardo latino ringulare, ringhiare, digrignare i denti.

Da notare che la parola rigno sempre di origine popolare toscana indica anche il nitrito dei cavalli, rigno equino di Pascoli.

Simile è la parola ghignare che deriva dal francese guigner, che deriva dall’antico francone guigner, aver la bocca aperta, passato poi al tardo latino ringulare, in provenzale reganhar, spagnolo reganar, ringhiare.

Una curiosità finale l’aringa pesce deriva dal germanico hering è ha altra origine etimologica.

Ma alla fine mi domando se il cane abbaia la ringhiera ringhia?

Rispondo con growl, grunito. nel jazz, sonorità particolarmente rauca, volutamente aspra, ottenuta da solisti di tromba o di trombone soffiando nel bocchino ed emettendo contemporaneamente la voce, per contribuire a creare un’atmosfera di intensa espressività.

Favria, 4.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. La finta umiltà non potrà mai raggiungere certe altezze, soprattutto quando porta con sé il peso dell’invidia. Felice venerdì

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 25 MARZO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti