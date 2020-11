Scusate l’assenza… giustificata!

Cari amici, forse qualcuno avrà notato che, dall’ultimo report sulle Cerimonie in Valchiusella (14 ottobre), non è stato più pubblicato nulla sul “Notiziario” e sulla nostra pagina Facebook.

Una assenza che vorrete benignamente giustificare, concedendo al sottoscritto che tre settimane in Ospedale (non per covid), per le sfortunate complicazioni di una banale colicistectomia, con quattro interventi chirurgici, relative anestesie e una lenta convalescenza non diano troppe possibilità operative.

Rassicuro sul mio attuale stato di salute e ringrazio tutti quegli amici che, essendo al corrente, hanno seguito con partecipazione ed amicizia un percorso travagliato.

Ho promesso ai compagni di reparto ed al personale di scrivere alcune righe per descrivere la situazione ospedaliera, anche alla luce della nuova (era prevedibile, anzi sicura) esplosione di Covid, di cui ho potuto seguire dall’interno l’evoluzione. Cercherò di mantenere l’impegno.

Mario Beiletti, presidente Anpi Ivrea e Canavese

