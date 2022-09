Ultime ore di vacanza per i 505.110 giovani piemontesi che da lunedì torneranno sui banchi in una delle 25.430 classi delle 540 scuole statali, salvo qualche piccola eccezione per chi ha già incominciato nei giorni scorsi. A questi si aggiungono gli iscritti nelle scuole paritarie, che l’anno scorso 2022 erano 51.969. A fornire la fotografia del sistema scuola in Piemonte è l’Ufficio Scolastico Regionale che segnala un calo dell’1,6% degli iscritti (circa 8 mila). Sono 18.156, il 3,6% del totale, gli alunni con disabilità, in aumento dell’1,4% rispetto all’anno scolastico passato. Gli alunni della scuola primaria sono 158.816, 107.935 quelli delle medie e 180.368 alle superiori, dove sono 85.600 gli iscritti ai licei, 64.208 agli istituti tecnici e 30.560 ai professionali. Per quel che riguarda gli insegnanti, nelle scuole del Piemonte sono 63.950, di cui 48.060 su posto comune e 15.890 di sostegno.

I docenti immessi in ruolo sono 2.962, il 30% su posti di sostegno, e 16.648 quelli che hanno avuto la nomina di supplenza, il 36% per il sostegno. Quanto al personale Ata sono stati immessi in ruolo 763 amministrativi, tecnici e ausiliari e 1.054 hanno avuto un contratto a tempo determinato. Sono infine 491 i dirigenti scolastici di ruolo, 49 dei quali hanno una scuola in reggenza.”Finalmente – sottolinea il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Suraniti – quest’anno si tornerà a vivere con maggiore serenità la vita scolastica, soprattutto dal punto di vista relazionale, accompagnando bambine e bambini, ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita”. A questo proposito Suraniti richiama il sociologo Zygmunt Bauman che “sottolineava che normalmente si misura la tenuta di un ponte a partire dalla solidità del suo pilastro più piccolo; allo stesso modo, la qualità umana di una società dovrebbe essere misurata a partire dalla qualità di vita dei più fragili e di coloro che sono più in difficoltà”.

“Su questo punto – dice Suraniti – si innesta anche il tema della responsabilità dell’Ufficio Scolastico Regionale, nell’assicurare la cura del progetto di vita di ogni singolo alunno attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche, in un’ottica di trasparenza e forte accountability”. Suraniti condivide poi un pensiero personale. “Il 12 settembre sarà anche il primo giorno di scuola dell’infanzia di mia figlia, Giada, che lo scorso anno scolastico grazie alla dedizione delle educatrici del nido comunale ha compiuto importanti progressi, soprattutto dal punto di vista relazionale; sono sicuro che anche quest’anno le nuove maestre saranno in grado di accompagnarla nel suo percorso di vita”. “Con l’auspicio che tutti noi – conclude – possiamo essere sempre disponibili al reciproco ascolto e all’attenzione dei più grandi e dei più piccoli, auguro un buon anno scolastico alla comunità della scuola piemontese”.

